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Скільки платять українцям
за годину роботи

Скільки платять українцям за годину роботи
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 08:50

  romio_33 написав:Ну это не сложно подсчитать :) большинство сидят на минималке (не все живут в Киеве и в областных городах). поэтому 2337 делим на 160 часов - получаем 23 грн с копейками. Т.е. час работы - менее одного доллара США :)))

Вы ошибаетесь. Цифра 2337 была взята для того чтобы с нее по максимуму платили налоги. Реально же от этой цифры работающему на минималке на руки дают меньшую сумму, снимают социалку и возможно военку.
Мне жена не признается сколько точно ей капают минималки.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 09:32

Re: Скільки платять українцям за годину роботи

  p_a_l написав:Там ничего не говорится о средней значит речь идет о минимальной.

"У четвертому кварталі 2017 року за годину своєї роботи українець отримував близько" - где тут слово "минимальные"? Если говорится без конкретики, а тем более если сссылка на госстат - то речь о средней
  p_a_l написав:Также знаю сколько реально выехало работяг в Польшу, что работать уже некому.

Ну да, да, они прям все у вас в журналькие отмечаются, со всей страны
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Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 10:07

  Faceless написав:
  p_a_l написав:Также знаю сколько реально выехало работяг в Польшу, что работать уже некому.

Ну да, да, они прям все у вас в журналькие отмечаются, со всей страны

Из репертуара - Вы все врете -
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 10:35

Re: Скільки платять українцям за годину роботи

p_a_l написав:
  Faceless написав:
  p_a_l написав:Также знаю сколько реально выехало работяг в Польшу, что работать уже некому.

Ну да, да, они прям все у вас в журналькие отмечаются, со всей страны

Из репертуара - Вы все врете -
А Ви типа можете хоть как то подтвердить свою цифру?
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 11:06

  Faceless написав:
p_a_l написав:Из репертуара - Вы все врете -
А Ви типа можете хоть как то подтвердить свою цифру?


Официальных данных нет.
Только оценочные.
Ну и собственный опыт. Можете пройтись по больницам и поговорить с врачами. Везде жуткая нехватка врачей, Особенно специалистов - хирургов, анестезиологов, кардиологов, эндокринологов и так далее.

В Украине на сегодняшний день, по разным оценкам, не хватает более 42 тысяч врачей и 100 тысяч медицинских сестер.По разным оценкам, ежегодно из страны уезжает до 7 тысяч мед.работников. Выпускники вузов не могут восполнить кадровый голод.
....
Чтобы поговорить о патриотизме с врачом или медицинской сестрой из Закарпатья, которые не хотят жить на минимальные 3,2 тыс. грн в месяц, скорее всего, придется ехать в Венгрию, Чехию или Словакию. Зарплата выше в 2-5 раз. Да и условия труда не сравнить, — современное оборудование и новейшие технологии лечения там доступны даже в небольших провинциальных больницах.
....
Например, в Берегово бывали периоды, когда в течение месяца подавали около сотни заявлений на увольнение. Теперь туда на прием и ночные дежурства приезжают врачи из Ужгорода, Чопа, Мукачево. Если не будет таких десантов, больницы вообще можно будет закрывать.

Львовская, Волынская, Тернопольская, Черновицкая области уже давно стали поставщиками медицинских кадров для стран и близкого, и дальнего зарубежья — от Беларуси и до Португалии.

В прошлом году произошел довольно показательный случай. Почти вся группа выпускников Ужгородского университета сразу после выпускного поехала в Словакию на работу

https://zn.ua/HEALTH/derzhite-vracha-276302_.html
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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