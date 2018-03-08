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Названо найнебезпечніші для
життя галузі економіки України

Названо найнебезпечніші для життя галузі економіки України
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 11:03

Названо найнебезпечніші для життя галузі економіки України

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомили у виконавчій дирекції Фонду соціального страхування України.

Дивися повний текст Названо найнебезпечніші для життя галузі економіки України.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 11:03

У нас был такой завод Радикал назывался. Там было химпроизводство. Рабочие от рака вымирали штабелями, но пенсию оставшиеся получают без всяких надбавок. Типа работали на курорте.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 12:38

p_a_l

Могу привести противоположный пример: в Кировограде есть урановая шахта (еще одна в пос. Смолино Кировогр. обл., как там - не знаю), шахтеры имеют полный спектр льгот, как на вредном производстве. При этом: 1) на шахте вообще никто не гибнет, ибо там нет выбросов метана и взрывов, как при добыче угля; 2) смертность от онкологии в Кировограде, пардон, Кропивницком очень высока среди ВСЕГО населения (а не среди отдельно взятых шахтеров), так как город стоит на месторождении урана
max_us_ua
 
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