Про це повідомили у виконавчій дирекції Фонду соціального страхування України.
Дивися повний текст Названо найнебезпечніші для життя галузі економіки України.
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Додано: Нед 11 бер, 2018 11:03
Названо найнебезпечніші для життя галузі економіки України
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Названо найнебезпечніші для життя галузі економіки України.
Додано: Нед 11 бер, 2018 11:03
У нас был такой завод Радикал назывался. Там было химпроизводство. Рабочие от рака вымирали штабелями, но пенсию оставшиеся получают без всяких надбавок. Типа работали на курорте.
Додано: Нед 11 бер, 2018 12:38
p_a_l
Могу привести противоположный пример: в Кировограде есть урановая шахта (еще одна в пос. Смолино Кировогр. обл., как там - не знаю), шахтеры имеют полный спектр льгот, как на вредном производстве. При этом: 1) на шахте вообще никто не гибнет, ибо там нет выбросов метана и взрывов, как при добыче угля; 2) смертность от онкологии в Кировограде, пардон, Кропивницком очень высока среди ВСЕГО населения (а не среди отдельно взятых шахтеров), так как город стоит на месторождении урана
Додано: Нед 11 бер, 2018 18:43
Могу открыть "маленький секрет": в Днепре, Нагорный район (самый престижный в городе) на выходе гранитов стоит, там естественный фон везде выше допустимого (кое-где втрое), и ничего местным нуворишам от этого не делается. Радиация - она вообще, штука сложная и к сожалению совсем малоизученная, особенно при относительно небольших уровнях излучения.
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