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Україна є найбільшим експортером фахівців у світі -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 11 бер, 2018 11:23
Пропонуємо до обговорення:
Аналітична та консалтингова компанія IMD World Competitive Center випустила дослідження про розподіл талантів у світі.
Дивися повний текст Україна є найбільшим експортером фахівців у світі - дослідження
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