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Україна є найбільшим експортером
фахівців у світі -...

Україна є найбільшим експортером фахівців у світі -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 11:23

Україна є найбільшим експортером фахівців у світі -...

Пропонуємо до обговорення:
Аналітична та консалтингова компанія IMD World Competitive Center випустила дослідження про розподіл талантів у світі.

Дивися повний текст Україна є найбільшим експортером фахівців у світі - дослідження.
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