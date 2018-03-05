Кожен з 26 унікальних дизайнів монет символізує щось з того, що робить Великобританію значущою
Дивися повний текст У Британії монети тепер розкажуть про особливості країни.
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Додано: Нед 11 бер, 2018 12:34
У Британії монети тепер розкажуть про особливості країни
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Дивися повний текст У Британії монети тепер розкажуть про особливості країни.
Додано: Нед 11 бер, 2018 12:34
В Британии 2-фунтовые монеты сами за себя говорят. Не зря Банк Англии признал, что до четверти их количества сделаны в Китае. При этом сколь-нибудь эффективного метода определения того, что монета "настоящая", вполне ожидаемо нет, ибо китайские 2 фунта НИЧЕМ не отличаются от оригинальных
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