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Стало відомо, скільки українських
сімей отримують субсидії

Стало відомо, скільки українських сімей отримують субсидії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 13:03

Стало відомо, скільки українських сімей отримують субсидії

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив віце-прем'єр-міністр Геннадій Зубко.

Дивися повний текст Стало відомо, скільки українських сімей отримують субсидії.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 13:03

Правительство занимается абсурдом: продают населению украинский газ по заоблачным тарифам, а потом дают на него субсидию. Хотя скорее такие финансовые махинации нацелены на получение сверхприбыли. Такие же ситуация с зарплатами. Все это для того, чтобы скрыть реальное обнищание украинцев.
ygn
 
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