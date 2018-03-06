Про це повідомив віце-прем'єр-міністр Геннадій Зубко.
Дивися повний текст Стало відомо, скільки українських сімей отримують субсидії.
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Додано: Нед 11 бер, 2018 13:03
Стало відомо, скільки українських сімей отримують субсидії
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Стало відомо, скільки українських сімей отримують субсидії.
Додано: Нед 11 бер, 2018 13:03
Правительство занимается абсурдом: продают населению украинский газ по заоблачным тарифам, а потом дают на него субсидию. Хотя скорее такие финансовые махинации нацелены на получение сверхприбыли. Такие же ситуация с зарплатами. Все это для того, чтобы скрыть реальное обнищание украинцев.
Додано: Нед 11 бер, 2018 13:49
А по телеку говорили, что получателей стало меньше чуть ли не втрое. Еще подумал, как такое может быть.
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