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Стало відомо, скільки українських сімей отримують субсидії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 11 бер, 2018 17:29
THB написав:
А я подозреваю,что 3/4 могут оплачивать самостоятельно Откроем голосовалку,кто-сколько подозревает?
176 депутатов получили почти 33 млн гривен из госбюджета для компенсации стоимости аренды жилья или найма гостиничного номера в 2017 году. Подозреваю, что 100% состав этого списка может оплачивать самостоятельно. "Откроем голосовала,кто сколько подозревает?"
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Moimir
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Додано: Нед 11 бер, 2018 17:41
Moimir написав: Faceless написав:
С этих 65% целая куча просто халявщиков
Вы об этой куче халявщиков? - Минимальная зарплата депутатов — порядка 60 тыс. грн. Плюс каждому еще дадут по 34 тысячи на депутатскую деятельность. Минимальная зарплата украинцев — 3723 грн.
Не слышал чтобы депутаты оформляли субсидии, ведь ЗП официальная. Впрочем, 450 человек картину не делают. А вот тех, кто при официальном доходе в минималку зарабатывает всерую порой в десятки раз больше, имеют никак не учитываемые и необлагаемые доходы, как то от сдачи жилья в аренду, неофициальный бизнес и трудоустройство, доходы из-за границы - таких сотни тысяч, а то и миллионы на всю страну
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Faceless
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2
Додано: Нед 11 бер, 2018 20:44
Мне одно непонятно, почему 35% семей должны кормить 65% таких же трудоспособных, как и они, только потому, что они больше зарабатывают? По сути, это совок, отнять и поделить. Поэтому, в такой системе, я считаю, что каждый уважающий себя человек должен уйти в тень и тоже получать субсидию, пока не сделают одинаковые условия для всех.
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yevgenmuza
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Додано: Нед 11 бер, 2018 21:45
Шоковое повышение цен на ЖКХ и субсидии - величайшая глупость наших реформаторов. Если раньше государство субсидировало один Нафтогаз, а уровень оплаты населением услуг ЖКХ приближался к 100%, то сейчас государство субсидирует не только Нафтогаз, но и электросети, водоканал, вывоз ТБО и ЖЭки. А уровень оплаты услуг упал ниже плинтуса.
В общем, попали в жилищно коммунальный тупик, выхода из которого нет.
Для сравнения :
2013 г. -субвенции на разницу в тарифах ЖКХ 5,1 млрд.грн.( так жить низзя!
)
2017 г. -на субсидии выделено -68,5 млрд.грн;долги населения-28 млрд. грн.
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warlamp
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Додано: Пон 12 бер, 2018 05:29
yevgenmuza написав:
Мне одно непонятно, почему 35% семей должны кормить 65% таких же трудоспособных, как и они, только потому, что они больше зарабатывают?
Вопрос мягко говоря странный. Если экономическая система не может обеспечить выживание большинству работников, значит приходится перераспределять от богатых к бедным. Это означает, что экономическая система абсурдна, и что 35% захапали себе в сложившихся обстоятельствах слишком большую долю созданных общими усилиями экономических благ. Выбирайте либо закрывать государство и экономику как заведомо нежизнеспособные или платить субсидии.
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Netme
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Додано: Пон 12 бер, 2018 10:11
Короче будут и дальше повышать минималку пытаясь вытолкать народ с субсидий. Посмотрим, что будет осенью после всех повышений пенсий и зарплат и как изменятся получатели субсидий.
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Ratatui
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Додано: Пон 12 бер, 2018 10:14
warlamp написав:
Шоковое повышение цен на ЖКХ и субсидии - величайшая глупость наших реформаторов. Если раньше государство субсидировало один Нафтогаз, а уровень оплаты населением услуг ЖКХ приближался к 100%, то сейчас государство субсидирует не только Нафтогаз, но и электросети, водоканал, вывоз ТБО и ЖЭки. А уровень оплаты услуг упал ниже плинтуса.
В общем, попали в жилищно коммунальный тупик, выхода из которого нет.
Для сравнения :
2013 г. -субвенции на разницу в тарифах ЖКХ 5,1 млрд.грн.( так жить низзя!
)
2017 г. -на субсидии выделено -68,5 млрд.грн;долги населения-28 млрд. грн.
Основная цель системы субсидий это поступление денег из бюджета страны на личные счета "рэхвормторов" в максимально возможном обьеме - крапка, а тупая "злочинная влада" в свое время такого просто не смогла придумать или не захотела...
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
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antikkristall
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Додано: Пон 12 бер, 2018 10:16
antikkristall написав: warlamp написав:
Шоковое повышение цен на ЖКХ и субсидии - величайшая глупость наших реформаторов. Если раньше государство субсидировало один Нафтогаз, а уровень оплаты населением услуг ЖКХ приближался к 100%, то сейчас государство субсидирует не только Нафтогаз, но и электросети, водоканал, вывоз ТБО и ЖЭки. А уровень оплаты услуг упал ниже плинтуса.
В общем, попали в жилищно коммунальный тупик, выхода из которого нет.
Для сравнения :
2013 г. -субвенции на разницу в тарифах ЖКХ 5,1 млрд.грн.( так жить низзя!
)
2017 г. -на субсидии выделено -68,5 млрд.грн;долги населения-28 млрд. грн.
Основная цель системы субсидий это поступление денег из бюджета страны на личные счета "рэхвормторов" в максимально возможном обьеме - крапка, а тупая "злочинная влада" в свое время такого просто не смогла придумать или не захотела...
Старая власть банковским счетам предпочитала камазы для налика.
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Ratatui
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Додано: Пон 12 бер, 2018 10:18
Ну - реально так і роблять - піднімають мінімальні платежі , пенсії , безробітним рахують мінімалку - і все одно поки все виходить не так ... Бо ніяк не можуть зрозуміти ( або все-таки занадто корупційні схеми ) - що вигідніше буде монетизувати субсидії . Тобто в загальному зробити так - щоб по грошам у всіх не виходило претендувати ...
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Puente
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Додано: Пон 12 бер, 2018 11:06
Ну что вы ноете?
Может вы хотите чтобы вернулся Янукович?
Или не знаете, что Путин может напасть в любой момент и чем выше тарифы, тем ниже вероятность нападения!
Прокремлевский тролль.
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Дваждыдвашник
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