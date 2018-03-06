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Стало відомо, скільки українських сімей отримують субсидії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 12 бер, 2018 11:13
Дваждыдвашник написав:
Ну что вы ноете?
Может вы хотите чтобы вернулся Янукович?
Или не знаете, что Путин может напасть в любой момент и чем выше тарифы, тем ниже вероятность нападения!
Точно, через високі тарифи танки не переїдуть - перекинуться від страху.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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lapay
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Додано: Пон 12 бер, 2018 11:29
lapay написав: Дваждыдвашник написав:
Ну что вы ноете?
Может вы хотите чтобы вернулся Янукович?
Или не знаете, что Путин может напасть в любой момент и чем выше тарифы, тем ниже вероятность нападения!
Точно, через високі тарифи танки не переїдуть - перекинуться від страху.
Русские танки не пройдут потому, что у нас дорог нет и цены на солярку на АЗС неподъёмные.
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warlamp
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