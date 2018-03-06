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Стало відомо, скільки українських
сімей отримують субсидії

Стало відомо, скільки українських сімей отримують субсидії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234>
Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 11:13

Re: Стало відомо, скільки українських сімей отримують субсид

  Дваждыдвашник написав:Ну что вы ноете?
Может вы хотите чтобы вернулся Янукович?
Или не знаете, что Путин может напасть в любой момент и чем выше тарифы, тем ниже вероятность нападения!

Точно, через високі тарифи танки не переїдуть - перекинуться від страху. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 11:29

  lapay написав:
  Дваждыдвашник написав:Ну что вы ноете?
Может вы хотите чтобы вернулся Янукович?
Или не знаете, что Путин может напасть в любой момент и чем выше тарифы, тем ниже вероятность нападения!

Точно, через високі тарифи танки не переїдуть - перекинуться від страху. :)


Русские танки не пройдут потому, что у нас дорог нет и цены на солярку на АЗС неподъёмные. :D
warlamp
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 12:45

  yevgenmuza написав:Мне одно непонятно, почему 35% семей должны кормить 65% таких же трудоспособных, как и они, только потому, что они больше зарабатывают? По сути, это совок, отнять и поделить. Поэтому, в такой системе, я считаю, что каждый уважающий себя человек должен уйти в тень и тоже получать субсидию, пока не сделают одинаковые условия для всех.

Не только Вам.
Насчет совка согласен - уравниловка в действии.
Насчет 35% не согласен - льготники субсидии не получают, отнимите еще 10%.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 12:48

  Faceless написав:С этих 65% целая куча просто халявщиков

Так власть все сделала для того чтобы количество халявщиков росло.
Даже декларации чиновников никто не проверяет (только выборочно, нет программного обеспечения).
Обычные халявщики могут спать спокойно.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 12:57

Субсидия очень дисциплинирует её получателей - если задолжаешь, то лишишься. Вот и получается, что 65% домохозяйств, получающих субсидию, платят вовремя, а долг в 33 млрд. грн. за коммуналку образовали оставшиеся 35% , которым субсидия не положена.
warlamp
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 13:20

warlamp, тем кому субсидия не положена платят вовремя (по крайней мере у кого автономное отопление) т.к. если не платить, то очень быстро приезжают и закрывают кран. А вот долги образовались как раз из-за субсидий, но вины самих получателей там нет, просто где-то не перечислили деньги на субсидию и все - образовался долг.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 15:02

  Ratatui написав:Старая власть банковским счетам предпочитала камазы для налика.

если Камазы были, то куда они делись - вам не кажется что это одна из неправд которых мы слышим по 10 и более каждый день из зомбоящика? вспомните хотя бы историю с "золотым батоном" - куда он делся? вероятней всего это был такой де вброс как и про Камазы с наличными...
Cler
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 18:43

  Cler написав:
  Ratatui написав:Старая власть банковским счетам предпочитала камазы для налика.

если Камазы были, то куда они делись - вам не кажется что это одна из неправд которых мы слышим по 10 и более каждый день из зомбоящика? вспомните хотя бы историю с "золотым батоном" - куда он делся? вероятней всего это был такой де вброс как и про Камазы с наличными...


Для того, чтобы расчитываться с всякими Охендовскими и прочими прошмандовскими нужен нал. И тетрадочка рыгов это подтвердила. И информиции перед выборами думаю из этой тетрадочки ещё ого го сколько всплывет. А на безнальных расчётах пан Манафорт и прочие любители безнала спалились.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 19:15

Ratatui а сколько интересного всплывет про нынешних керманычей когда они станут попирэдныками... )))
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 20:33

  RomanTik написав:Ratatui а сколько интересного всплывет про нынешних керманычей когда они станут попирэдныками... )))


Да про них и сегодня немало .... http://dubinsky.pro/rossiyskaya-neft-dl ... nko-i-ldnr
Ratatui
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