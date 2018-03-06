Стало відомо, скільки українських сімей отримують субсидії

Точно, через високі тарифи танки не переїдуть - перекинуться від страху.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 12 бер, 2018 11:13
Re: Стало відомо, скільки українських сімей отримують субсид
Точно, через високі тарифи танки не переїдуть - перекинуться від страху.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Пон 12 бер, 2018 11:29
Русские танки не пройдут потому, что у нас дорог нет и цены на солярку на АЗС неподъёмные.
Додано: Пон 12 бер, 2018 12:45
Не только Вам.
Насчет совка согласен - уравниловка в действии.
Насчет 35% не согласен - льготники субсидии не получают, отнимите еще 10%.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
Додано: Пон 12 бер, 2018 12:48
Так власть все сделала для того чтобы количество халявщиков росло.
Даже декларации чиновников никто не проверяет (только выборочно, нет программного обеспечения).
Обычные халявщики могут спать спокойно.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
Додано: Пон 12 бер, 2018 12:57
Субсидия очень дисциплинирует её получателей - если задолжаешь, то лишишься. Вот и получается, что 65% домохозяйств, получающих субсидию, платят вовремя, а долг в 33 млрд. грн. за коммуналку образовали оставшиеся 35% , которым субсидия не положена.
Додано: Пон 12 бер, 2018 13:20
warlamp, тем кому субсидия не положена платят вовремя (по крайней мере у кого автономное отопление) т.к. если не платить, то очень быстро приезжают и закрывают кран. А вот долги образовались как раз из-за субсидий, но вины самих получателей там нет, просто где-то не перечислили деньги на субсидию и все - образовался долг.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster
Додано: Пон 12 бер, 2018 15:02
если Камазы были, то куда они делись - вам не кажется что это одна из неправд которых мы слышим по 10 и более каждый день из зомбоящика? вспомните хотя бы историю с "золотым батоном" - куда он делся? вероятней всего это был такой де вброс как и про Камазы с наличными...
Додано: Пон 12 бер, 2018 18:43
Для того, чтобы расчитываться с всякими Охендовскими и прочими прошмандовскими нужен нал. И тетрадочка рыгов это подтвердила. И информиции перед выборами думаю из этой тетрадочки ещё ого го сколько всплывет. А на безнальных расчётах пан Манафорт и прочие любители безнала спалились.
Додано: Пон 12 бер, 2018 19:15
Ratatui а сколько интересного всплывет про нынешних керманычей когда они станут попирэдныками... )))
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster
Додано: Пон 12 бер, 2018 20:33
Да про них и сегодня немало ....
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