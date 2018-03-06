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Стало відомо, скільки українських
сімей отримують субсидії

Стало відомо, скільки українських сімей отримують субсидії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 20:51

  RomanTik написав:Ratatui а сколько интересного всплывет про нынешних керманычей когда они станут попирэдныками... )))


Cтолько,что на Крещатике может не хватить столбов... ))
Ruslan2453
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 22:44

Re: Стало відомо, скільки українських сімей отримують субсид

Не стоит забывать, что субсидии дают на социальную норму, а не полные платежи. К тому же уже несколько раз соц. норму уменьшали, например в прошлом месяце на свет.
К примеру человеку назначили субсидию на соц норму отопления в однушке 400 грн, обязат. платеж на 600 грн. а в платежке за отопление 1400.
У нас за трешку в прошлом году с субсидией людям в конце сезона приходилось доплачивать по 2000-4000 грн.
Не все так красиво, как говорит министр. :)
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 22:55

  ruvex написав:Не стоит забывать, что субсидии дают на социальную норму, а не полные платежи. К тому же уже несколько раз соц. норму уменьшали, например в прошлом месяце на свет.
К примеру человеку назначили субсидию на соц норму отопления в однушке 400 грн, обязат. платеж на 600 грн. а в платежке за отопление 1400.
У нас за трешку в прошлом году с субсидией людям в конце сезона приходилось доплачивать по 2000-4000 грн.
Не все так красиво, как говорит министр. :)


Да, а у моей тёщи по однушке если бы бабосы назад давали, то точно бы ещё одну неплохую пенсию получила. Все конторы ей должны.
Ratatui
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