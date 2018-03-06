Стало відомо, скільки українських сімей отримують субсидії

Cтолько,что на Крещатике может не хватить столбов... ))
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Додано: Пон 12 бер, 2018 20:51
Додано: Пон 12 бер, 2018 22:44
Re: Стало відомо, скільки українських сімей отримують субсид
Не стоит забывать, что субсидии дают на социальную норму, а не полные платежи. К тому же уже несколько раз соц. норму уменьшали, например в прошлом месяце на свет.
К примеру человеку назначили субсидию на соц норму отопления в однушке 400 грн, обязат. платеж на 600 грн. а в платежке за отопление 1400.
У нас за трешку в прошлом году с субсидией людям в конце сезона приходилось доплачивать по 2000-4000 грн.
Не все так красиво, как говорит министр.
Black Jack - White Business
Додано: Пон 12 бер, 2018 22:55
Да, а у моей тёщи по однушке если бы бабосы назад давали, то точно бы ещё одну неплохую пенсию получила. Все конторы ей должны.
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