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Стало відомо, скільки українських
сімей отримують субсидії

Стало відомо, скільки українських сімей отримують субсидії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 20:51

  RomanTik написав:Ratatui а сколько интересного всплывет про нынешних керманычей когда они станут попирэдныками... )))


Cтолько,что на Крещатике может не хватить столбов... ))
Ruslan2453
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 22:44

Re: Стало відомо, скільки українських сімей отримують субсид

Не стоит забывать, что субсидии дают на социальную норму, а не полные платежи. К тому же уже несколько раз соц. норму уменьшали, например в прошлом месяце на свет.
К примеру человеку назначили субсидию на соц норму отопления в однушке 400 грн, обязат. платеж на 600 грн. а в платежке за отопление 1400.
У нас за трешку в прошлом году с субсидией людям в конце сезона приходилось доплачивать по 2000-4000 грн.
Не все так красиво, как говорит министр. :)
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 22:55

  ruvex написав:Не стоит забывать, что субсидии дают на социальную норму, а не полные платежи. К тому же уже несколько раз соц. норму уменьшали, например в прошлом месяце на свет.
К примеру человеку назначили субсидию на соц норму отопления в однушке 400 грн, обязат. платеж на 600 грн. а в платежке за отопление 1400.
У нас за трешку в прошлом году с субсидией людям в конце сезона приходилось доплачивать по 2000-4000 грн.
Не все так красиво, как говорит министр. :)


Да, а у моей тёщи по однушке если бы бабосы назад давали, то точно бы ещё одну неплохую пенсию получила. Все конторы ей должны.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 12:03

  Ratatui написав:И тетрадочка рыгов это подтвердила.

очередной информационный бред, не имеющий подтверждений...
Cler
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 17:07

  Cler написав:
  Ratatui написав:И тетрадочка рыгов это подтвердила.

очередной информационный бред, не имеющий подтверждений...


За счёт подтверждений не разглашённых очень хорошо со многими договариваться. Особенно в предверии выборов :lol: А как из героя сделать какашку видно на примере Михо и тётушки Савченко. Или Беня: сегодня герой, а завтра без бегемота. :mrgreen:
Ratatui
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 21:30

  RomanTik написав:warlamp, тем кому субсидия не положена платят вовремя (по крайней мере у кого автономное отопление) т.к. если не платить, то очень быстро приезжают и закрывают кран. А вот долги образовались как раз из-за субсидий, но вины самих получателей там нет, просто где-то не перечислили деньги на субсидию и все - образовался долг.

В статье написано конкретно "Долг населения". А субсидии - вещь виртуальная, население эти деньги не видит, в руках не держит. Их государство из своего левого кармана в свой правый перекладывает, значит, оно и должно само себе. Так бы честно и написали.
warlamp
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