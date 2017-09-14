|
|
|
Стало відомо, скільки українських сімей отримують субсидії
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 12 бер, 2018 20:51
RomanTik написав:Ratatui
а сколько интересного всплывет про нынешних керманычей когда они станут попирэдныками... )))
Cтолько,что на Крещатике может не хватить столбов... ))
-
Ruslan2453
-
-
- Повідомлень: 1307
- З нами з: 13.02.09
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 175 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 12 бер, 2018 22:44
Не стоит забывать, что субсидии дают на социальную норму, а не полные платежи. К тому же уже несколько раз соц. норму уменьшали, например в прошлом месяце на свет.
К примеру человеку назначили субсидию на соц норму отопления в однушке 400 грн, обязат. платеж на 600 грн. а в платежке за отопление 1400.
У нас за трешку в прошлом году с субсидией людям в конце сезона приходилось доплачивать по 2000-4000 грн.
Не все так красиво, как говорит министр.
Black Jack - White Business
-
ruvex
-
-
- Повідомлень: 5923
- З нами з: 03.11.08
- Подякував: 330 раз.
- Подякували: 711 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 12 бер, 2018 22:55
ruvex написав:
Не стоит забывать, что субсидии дают на социальную норму, а не полные платежи. К тому же уже несколько раз соц. норму уменьшали, например в прошлом месяце на свет.
К примеру человеку назначили субсидию на соц норму отопления в однушке 400 грн, обязат. платеж на 600 грн. а в платежке за отопление 1400.
У нас за трешку в прошлом году с субсидией людям в конце сезона приходилось доплачивать по 2000-4000 грн.
Не все так красиво, как говорит министр.
Да, а у моей тёщи по однушке если бы бабосы назад давали, то точно бы ещё одну неплохую пенсию получила. Все конторы ей должны.
-
Ratatui
-
-
- Повідомлень: 5246
- З нами з: 30.11.12
- Подякував: 74 раз.
- Подякували: 466 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 13 бер, 2018 12:03
Ratatui написав:
И тетрадочка рыгов это подтвердила.
очередной информационный бред, не имеющий подтверждений...
-
Cler
-
-
- Заблокований
- Повідомлень: 1918
- З нами з: 15.07.14
- Подякував: 137 раз.
- Подякували: 494 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 13 бер, 2018 17:07
Cler написав: Ratatui написав:
И тетрадочка рыгов это подтвердила.
очередной информационный бред, не имеющий подтверждений...
За счёт подтверждений не разглашённых очень хорошо со многими договариваться. Особенно в предверии выборов
А как из героя сделать какашку видно на примере Михо и тётушки Савченко. Или Беня: сегодня герой, а завтра без бегемота.
-
Ratatui
-
-
- Повідомлень: 5246
- З нами з: 30.11.12
- Подякував: 74 раз.
- Подякували: 466 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 14 бер, 2018 21:30
RomanTik написав:warlamp
, тем кому субсидия не положена платят вовремя (по крайней мере у кого автономное отопление) т.к. если не платить, то очень быстро приезжают и закрывают кран. А вот долги образовались как раз из-за субсидий, но вины самих получателей там нет, просто где-то не перечислили деньги на субсидию и все - образовался долг.
В статье написано конкретно "Долг населения". А субсидии - вещь виртуальная, население эти деньги не видит, в руках не держит. Их государство из своего левого кармана в свой правый перекладывает, значит, оно и должно само себе. Так бы честно и написали.
-
warlamp
-
-
- Повідомлень: 492
- З нами з: 13.03.15
- Подякував: 71 раз.
- Подякували: 78 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|2331
|107473
|
|
|4
|128
|
|
|37
|2396
|
реклама
|