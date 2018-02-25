|
|
Jaguar офіційно представив серійну версію...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 11 бер, 2018 15:10
Пропонуємо до обговорення:
Компанія Jaguar провела офіційну презентацію серійної версії свого першого електромобіля Jaguar I-PACE, хоча практично готовий концепт був показаний ще в 2016 році.
Дивися повний текст Jaguar офіційно представив серійну версію електрокросовера Jaguar I-PACE
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 80689
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 116 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Нед 11 бер, 2018 15:10
Для США цену уже определили - $69,500
-
avax
-
-
- Повідомлень: 1045
- З нами з: 16.09.09
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 69 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 35 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|120
|10144
|
Чет 08 бер, 2018 08:31
Shram
|
|23
|2236
|
|
|3
|129
|
Нед 25 лют, 2018 18:53
BBC
реклама