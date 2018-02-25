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Jaguar офіційно представив
серійну версію...

Jaguar офіційно представив серійну версію...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 15:10

Jaguar офіційно представив серійну версію...

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Jaguar провела офіційну презентацію серійної версії свого першого електромобіля Jaguar I-PACE, хоча практично готовий концепт був показаний ще в 2016 році.

Дивися повний текст Jaguar офіційно представив серійну версію електрокросовера Jaguar I-PACE.
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