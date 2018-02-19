Ці авто об'єднує затребуваність на ринку, практичність і неймовірна живучість.
Дивися повний текст ТОП-5 найнадійніших автомобілів родом із 90-х.
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Додано: Нед 11 бер, 2018 17:22
ТОП-5 найнадійніших автомобілів родом із 90-х
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Дивися повний текст ТОП-5 найнадійніших автомобілів родом із 90-х.
Додано: Нед 11 бер, 2018 17:22
непонятно, какую-же бэху стоит брать- тд не бери, v8 не бери, до 3 литров не бери. но дело-то в том, что 3 литра это уже v8, которые не стоит брать. рядные же шестерки объемом 3.5 древние шо динозавр и жрут газиков не меньше его.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
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