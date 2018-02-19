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ТОП-5 найнадійніших
автомобілів родом із 90-х

ТОП-5 найнадійніших автомобілів родом із 90-х
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 17:22

ТОП-5 найнадійніших автомобілів родом із 90-х

Пропонуємо до обговорення:
Ці авто об'єднує затребуваність на ринку, практичність і неймовірна живучість.

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R2
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Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 17:22

непонятно, какую-же бэху стоит брать- тд не бери, v8 не бери, до 3 литров не бери. но дело-то в том, что 3 литра это уже v8, которые не стоит брать. рядные же шестерки объемом 3.5 древние шо динозавр и жрут газиков не меньше его.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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