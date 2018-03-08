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Економіка України вже кілька років перевершує прогнози...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 11 бер, 2018 17:22
Пропонуємо до обговорення:
Є два фактори, які виокремлюють Україну серед країн з економіками, що розвиваються, наголосив економіст з нових європейських країн Міжнародного інституту фінансів (IIF) – світової асоціації фінансистів з головним офісом в Вашингтоні, США.
Дивися повний текст Економіка України вже кілька років перевершує прогнози світових аналітиків – експерт IIF
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