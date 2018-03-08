RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Економіка України вже кілька
років перевершує прогнози...

Економіка України вже кілька років перевершує прогнози...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 17:22

Економіка України вже кілька років перевершує прогнози...

Пропонуємо до обговорення:
Є два фактори, які виокремлюють Україну серед країн з економіками, що розвиваються, наголосив економіст з нових європейських країн Міжнародного інституту фінансів (IIF) – світової асоціації фінансистів з головним офісом в Вашингтоні, США.

Дивися повний текст Економіка України вже кілька років перевершує прогнози світових аналітиків – експерт IIF.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 80692
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Названо найнебезпечніші для життя галузі економіки України
R2 » Нед 11 бер, 2018 11:03
3 109
Переглянути останнє повідомлення
Нед 11 бер, 2018 18:43
Radon
Генерал ВПС США: «За кілька років ми почнемо битися в... 1, 2
R2 » Чет 08 бер, 2018 01:12
10 536
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 09 бер, 2018 22:10
Sommer
Еміграція з України посилиться в найближчі 2-3 роки - НБУ 1, 2
R2 » Чет 08 бер, 2018 14:11
15 1376
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 09 бер, 2018 21:24
warlamp
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.