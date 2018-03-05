Журналісти зібрали поради експертів, на що звертати увагу, щоб уникнути подібної покупки.
Дивися повний текст Україну наповнюють «єврономери» з проблемними документами: як не нарватися на шахраїв при купівлі «б***».
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Нед 11 бер, 2018 17:53
Україну наповнюють «єврономери» з проблемними...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україну наповнюють «єврономери» з проблемними документами: як не нарватися на шахраїв при купівлі «б***».
Додано: Нед 11 бер, 2018 17:53
Да уж, если этого человека в статье называют экспертом, статью можно не читать...
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