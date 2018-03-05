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Україну наповнюють
«єврономери» з проблемними...

Україну наповнюють «єврономери» з проблемними...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 17:53

Україну наповнюють «єврономери» з проблемними...

Пропонуємо до обговорення:
Журналісти зібрали поради експертів, на що звертати увагу, щоб уникнути подібної покупки.

Дивися повний текст Україну наповнюють «єврономери» з проблемними документами: як не нарватися на шахраїв при купівлі «б***».
R2
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Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 17:53

Автоэксперт, глава Association of Troubleshooters Сергей Креймер советует следовать определенному алгоритму.

Да уж, если этого человека в статье называют экспертом, статью можно не читать...
https://ain.ua/2015/02/18/kto-takoj-sergej-krejmer
sola
 
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