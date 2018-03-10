Про це повідомив під час річного публічного звіту голова правління Пенсійного фонду України Олексій Зарудний.
Дивися повний текст Осучаснення пенсій: минулого року 90% пенсіонерів отримали підвищені виплати.
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Додано: Нед 11 бер, 2018 21:25
Осучаснення пенсій: минулого року 90% пенсіонерів...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Осучаснення пенсій: минулого року 90% пенсіонерів отримали підвищені виплати.
Додано: Нед 11 бер, 2018 21:25
Как минимум 550 000 + военных пенсов ничего не получили ни в том году ни в этом, все эти сказки по телеку про повышение пенсии чистой воды ложь.. ни один из знакомых мне военных пенсов не получил за март ни копейки повышения.
Додано: Нед 11 бер, 2018 21:49
Та вами орати треба, а не пенсію платити з 43 років, більшу, ніж моя зарплата!
Додано: Нед 11 бер, 2018 21:51
большинство пенсионеров получили мизерные надбавки которые в 4-5 раз меньше того размера который должен был быть если бы в 2014-2016 годах пенсии повышали в соответствии с законом на величину инфляции...
Додано: Нед 11 бер, 2018 21:59
Даже если кому-то подняли на 100% (есть такие), это значительно меньше, чем рост цен на 300-1000%. А вот новые пенсионеры будут в большинстве получать пенсию, близкую к минималке. Це вже остаточна перемога.
Востаннє редагувалось ygn в Нед 11 бер, 2018 22:04, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 11 бер, 2018 22:03
Как сказала соседка, "моему мужу с 38 годами стажа пенсию повысили ровно на пол-литру"
Додано: Нед 11 бер, 2018 23:42
А за что им платит ? армию прокакали, а на пенсию - как мухи на мед слетелись.
Додано: Нед 11 бер, 2018 23:43
А вы сколько налогов в пенсионный фонд заплатили в прошлом году ? лично вы. Не сын порошенка.
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