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Осучаснення пенсій: минулого
року 90% пенсіонерів...

Осучаснення пенсій: минулого року 90% пенсіонерів...
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Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 21:25

Осучаснення пенсій: минулого року 90% пенсіонерів...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив під час річного публічного звіту голова правління Пенсійного фонду України Олексій Зарудний.

Дивися повний текст Осучаснення пенсій: минулого року 90% пенсіонерів отримали підвищені виплати.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 21:25

Как минимум 550 000 + военных пенсов ничего не получили ни в том году ни в этом, все эти сказки по телеку про повышение пенсии чистой воды ложь.. ни один из знакомых мне военных пенсов не получил за март ни копейки повышения.
Джон
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 21:49

Та вами орати треба, а не пенсію платити з 43 років, більшу, ніж моя зарплата!
bobo
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 21:51

большинство пенсионеров получили мизерные надбавки которые в 4-5 раз меньше того размера который должен был быть если бы в 2014-2016 годах пенсии повышали в соответствии с законом на величину инфляции...
Cler
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Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 21:59

Даже если кому-то подняли на 100% (есть такие), это значительно меньше, чем рост цен на 300-1000%. А вот новые пенсионеры будут в большинстве получать пенсию, близкую к минималке. Це вже остаточна перемога.
Востаннє редагувалось ygn в Нед 11 бер, 2018 22:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 22:03

Как сказала соседка, "моему мужу с 38 годами стажа пенсию повысили ровно на пол-литру"
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 22:13

А о осовременивании цен ничё не сообщали в отчёте?
Moimir
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 23:42

  Джон написав:Как минимум 550 000 + военных пенсов ничего не получили ни в том году ни в этом, все эти сказки по телеку про повышение пенсии чистой воды ложь.. ни один из знакомых мне военных пенсов не получил за март ни копейки повышения.


А за что им платит ? армию прокакали, а на пенсию - как мухи на мед слетелись.
yarg
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 23:43

  ygn написав:Даже если кому-то подняли на 100% (есть такие), это значительно меньше, чем рост цен на 300-1000%. А вот новые пенсионеры будут в большинстве получать пенсию, близкую к минималке. Це вже остаточна перемога.


А вы сколько налогов в пенсионный фонд заплатили в прошлом году ? лично вы. Не сын порошенка.
yarg
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 03:51

Разводят, С..., пенсионеров. Какое нафик осовременивание?! Должна быть индексация!
ser_maksimov
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