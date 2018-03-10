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Осучаснення пенсій: минулого року 90% пенсіонерів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 12 бер, 2018 05:26
yarg написав:
А вы сколько налогов в пенсионный фонд заплатили в прошлом году ? лично вы. Не сын порошенка.
Если речь идет о пенсиях большинства людей, тогда ответ прост. Сколько работодатель перечисляет, столько и заплатили, зарплатным фондом единолично командует работодатель. Капитализм - это система экономического авторитаризма. Поэтому кто кроме него виноват в низких пенсиях и серых зарплатах?
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Додано: Пон 12 бер, 2018 05:34
Netme Да, и пока вы снова не спросили. Производством тоже управляет работодателель, он же владеет капиталами, значит он так неэффективно управляет, что в экономике перестало хватать денег людям на достойную жизнь. Дело работников маленькое - выполнять приказы начальства. Какой с них спрос, это же вам не коллективная собственность. В совке почему-то хвтало и на пенсии, и на жкх.
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Додано: Пон 12 бер, 2018 07:35
yarg написав: ygn написав:
Даже если кому-то подняли на 100% (есть такие), это значительно меньше, чем рост цен на 300-1000%. А вот новые пенсионеры будут в большинстве получать пенсию, близкую к минималке. Це вже остаточна перемога.
А вы сколько налогов в пенсионный фонд заплатили в прошлом году ? лично вы. Не сын порошенка.
В конкретных цифрах не знаю, но все я плачу, вернее, за меня платят, так как работаю в бюджетной сфере. И именно по таким, как я, и прошлись катком эти реформы. Всю жизнь отработав на государство, вместо пенсии в 5 тысяч я буду получать теперь минималку.
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