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Осучаснення пенсій: минулого року 90% пенсіонерів...
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Додано: Пон 12 бер, 2018 05:26
yarg написав:
А вы сколько налогов в пенсионный фонд заплатили в прошлом году ? лично вы. Не сын порошенка.
Если речь идет о пенсиях большинства людей, тогда ответ прост. Сколько работодатель перечисляет, столько и заплатили, зарплатным фондом единолично командует работодатель. Капитализм - это система экономического авторитаризма. Поэтому кто кроме него виноват в низких пенсиях и серых зарплатах?
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Додано: Пон 12 бер, 2018 05:34
Netme Да, и пока вы снова не спросили. Производством тоже управляет работодателель, он же владеет капиталами, значит он так неэффективно управляет, что в экономике перестало хватать денег людям на достойную жизнь. Дело работников маленькое - выполнять приказы начальства. Какой с них спрос, это же вам не коллективная собственность. В совке почему-то хвтало и на пенсии, и на жкх.
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Додано: Пон 12 бер, 2018 07:35
yarg написав: ygn написав:
Даже если кому-то подняли на 100% (есть такие), это значительно меньше, чем рост цен на 300-1000%. А вот новые пенсионеры будут в большинстве получать пенсию, близкую к минималке. Це вже остаточна перемога.
А вы сколько налогов в пенсионный фонд заплатили в прошлом году ? лично вы. Не сын порошенка.
В конкретных цифрах не знаю, но все я плачу, вернее, за меня платят, так как работаю в бюджетной сфере. И именно по таким, как я, и прошлись катком эти реформы. Всю жизнь отработав на государство, вместо пенсии в 5 тысяч я буду получать теперь минималку.
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ygn
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Додано: Пон 12 бер, 2018 09:11
я если честно очень обижан на нашу власть, сделали меня безжизненым инвалидом, почти нероботоспособным, и дают пенсию затычку - 1432грн , это очень несправедливо!, хотя бы как раньше науровне минималки зарплаты, да и роботы щас почти нет.... зато тот же бугалтер в мискоре раде и теже учителя\ милиция 8 тыс получают
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Додано: Пон 12 бер, 2018 09:12
ygn написав: yarg написав: ygn написав:
Даже если кому-то подняли на 100% (есть такие), это значительно меньше, чем рост цен на 300-1000%. А вот новые пенсионеры будут в большинстве получать пенсию, близкую к минималке. Це вже остаточна перемога.
А вы сколько налогов в пенсионный фонд заплатили в прошлом году ? лично вы. Не сын порошенка.
В конкретных цифрах не знаю, но все я плачу, вернее, за меня платят, так как работаю в бюджетной сфере. И именно по таким, как я, и прошлись катком эти реформы. Всю жизнь отработав на государство, вместо пенсии в 5 тысяч я буду получать теперь минималку.
Рвботаете в бюджетной сфере. Зарплата тысяч 5. С чего же вам пенсию в 5 тысяч платить и кто ее обещал? Откудв эти 5 тысяч появятся?
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yarg
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Додано: Пон 12 бер, 2018 09:12
ser_maksimov написав:
Разводят, С..., пенсионеров. Какое нафик осовременивание?! Должна быть индексация!
За чей счет?
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yarg
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Додано: Пон 12 бер, 2018 09:32
Осучаснення бывает разным
Вот что у меня:
1. На пенсию вышел в начале 2016 г. - дали 1669 грн.
2. С октября 2017 г. пенсия та же, 1669 грн., но теперь в пенсионном деле она разбита на 2 части "Розмір пенсії за віком (ст.27) 1 426.07 Доплата до старого основного розміру пенсії (01.10.2017) 242.93".
Я на большую и не претендую, т.к. по жизни не напрягался и имею дополнительные источники дохода, но сам подход нравится
Кстати, они забывают упоминать, что не повысили всем тем, кто ушел на пенсию с 2014 г.
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Додано: Пон 12 бер, 2018 10:30
yarg написав:
Рвботаете в бюджетной сфере. Зарплата тысяч 5. С чего же вам пенсию в 5 тысяч платить и кто ее обещал? Откуда эти 5 тысяч появятся?
До майдана я работал на ставку, имея 8 тысяч зарплаты, и претендовал бы на пенсию 5 тысяч. Теперь бравые "реформаторы" отправили меня на полставки (5 тысяч, но работы при этом не убавилось). По новым правилам начисления пенсий претендовать буду только на минимальную (около этого). А теперь сравните 5000 до 2013 и 1400 сейчас. С субсидиями та же картина. Их дают тем, кто получает левак 20-30 тыс, но похожим на меня - практически 0. Я опущен на уровень уборщиц, санитарок и вахтеров. А теперь спросите, за кого я буду голосовать на выборах?
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ygn
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Додано: Пон 12 бер, 2018 10:53
ygn написав: yarg написав:
Рвботаете в бюджетной сфере. Зарплата тысяч 5. С чего же вам пенсию в 5 тысяч платить и кто ее обещал? Откуда эти 5 тысяч появятся?
До майдана я работал на ставку, имея 8 тысяч зарплаты, и претендовал бы на пенсию 5 тысяч. Теперь бравые "реформаторы" отправили меня на полставки (5 тысяч, но работы при этом не убавилось). По новым правилам начисления пенсий претендовать буду только на минимальную (около этого). А теперь сравните 5000 до 2013 и 1400 сейчас. С субсидиями та же картина. Их дают тем, кто получает левак 20-30 тыс, но похожим на меня - практически 0. Я опущен на уровень уборщиц, санитарок и вахтеров. А теперь спросите, за кого я буду голосовать на выборах?
Вообще забавно. Отчислять порядка трети от 8000, но рассчитывать на 5000 пенсии. При том что все из бюджета.
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2
Додано: Пон 12 бер, 2018 11:30
"Как добавил Зарудный, в прошлом году также было назначено 384,3 тысячи новых пенсий." - А это что за показатель? новый
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