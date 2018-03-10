Осучаснення пенсій: минулого року 90% пенсіонерів...

Додано: Пон 12 бер, 2018 10:30

yarg написав: Рвботаете в бюджетной сфере. Зарплата тысяч 5. С чего же вам пенсию в 5 тысяч платить и кто ее обещал? Откуда эти 5 тысяч появятся? Рвботаете в бюджетной сфере. Зарплата тысяч 5. С чего же вам пенсию в 5 тысяч платить и кто ее обещал? Откуда эти 5 тысяч появятся?

До майдана я работал на ставку, имея 8 тысяч зарплаты, и претендовал бы на пенсию 5 тысяч. Теперь бравые "реформаторы" отправили меня на полставки (5 тысяч, но работы при этом не убавилось). По новым правилам начисления пенсий претендовать буду только на минимальную (около этого). А теперь сравните 5000 до 2013 и 1400 сейчас. С субсидиями та же картина. Их дают тем, кто получает левак 20-30 тыс, но похожим на меня - практически 0. Я опущен на уровень уборщиц, санитарок и вахтеров. А теперь спросите, за кого я буду голосовать на выборах?