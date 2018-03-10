Осучаснення пенсій: минулого року 90% пенсіонерів...
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Додано: Пон 12 бер, 2018 12:06
yarg
Вы далеки... Знаете ответ нынешних действующих всл на вопрос -- почему, скажем так некоторые)) из них, куют бабло пока горячо. Ответ прост -- смотрят, как кинули нынешних отставников, и куют))) Не надеясь на будущую пЭнсию и песни о заботе державы. А за туманом едут только дураки... Дураков, как нынешние пенсы, уже нет и не будет, поэтому и приходится поднимать денежное содержание, льготы, закрывать глаза на... Стулья вперёд)) Даже рядовому в теплом и уютном месте.
detroytred
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Додано: Пон 12 бер, 2018 12:11
detroytred написав:
yarg
Вы далеки...
Знаете ответ нынешних действующих всл на вопрос -- почему, скажем так некоторые)) из них, куют бабло пока горячо.
Ответ прост -- смотрят, как кинули нынешних отставников, и куют)))
Не надеясь на будущую пЭнсию и песни о заботе державы.
А за туманом едут только дураки...
Дураков, как нынешние пенсы, уже нет и не будет, поэтому и приходится поднимать денежное содержание, льготы, закрывать глаза на...
Стулья вперёд))
Даже рядовому в теплом и уютном месте.
ага , это те кто служили в 90-нулевые были милыми и наивными романтиками, надеющимися на великую пенсию.
Поплакал. Потом посмеялся.
они свои стулья взяли - от армии рожки да ножки остались. Воровали и пили 20 лет. Бездельничали. просрали все. А теперь колотят понты требуя пенсию.
да нужно и то что им платили обратно в казну взыскать.
yarg
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Додано: Пон 12 бер, 2018 12:13
sal написав: yarg написав:
у нас армия состояла из 80 % офицеров , которые очень неплохо получали (и еще больше воровали) - и небольшого количества призывников. Поэтому нечего жаловатся.
А сколько сейчас новых генералов?) и офицеров. и новых рядовых-добровольцев
а сейчас армия - это 170 тысяч контрактников. Генералов мало , это факт....
yarg
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Додано: Пон 12 бер, 2018 12:15
yarg
Гугл в помощь насчёт *одна из сильнейших в Европе*)) Если *неплохо получали* да ещё и *ничего не делали*, то чего же на такие места никто не ломился-то? Недоборы в ВВУЗы сплошные были. Не сходится у Вас. Так не бывает. Недоборы факт. А *неплохо получали* и *ничего не делали* -- лишь чьи-то фантазии.
detroytred
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Додано: Пон 12 бер, 2018 12:21
yarg
В 90-е дослуживали те, кто по призванию, и те, кому до пенсии было лет 10 и менее. Ну и само собой все, кто на хлебных должностях.
detroytred
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Додано: Пон 12 бер, 2018 12:29
yarg
Ведь пазлы не сходятся)) *бездельничали. просрали всё* А кто-то, несмотря на сокращения, низчайшее мат-тех. обеспечение и т.д., выдвинулся и криво-косо (по названным выше причинам) поставленные задачи выполнил. А когда обеспечение подняли в разы, так и вовсе стал *одной из наисильнейших*.
detroytred
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Додано: Пон 12 бер, 2018 13:29
yarg написав:
170 тысяч контрактников. Генералов мало , это факт...
а Муженко назвал итоги АТО: в армии стало на 50 генералов больше.
sal
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Додано: Пон 12 бер, 2018 13:31
sal написав: yarg написав:
170 тысяч контрактников. Генералов мало , это факт...
а Муженко назвал итоги АТО: в армии стало на 50 генералов больше.
это не итог АТО. Это итог увеличения армии в 2 раза. Ею управлять нужно же.
Итог АТО - русню зажали в пределах днр и она уже не мечтает о походах "на Киев" и "на Львув".
yarg
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Додано: Пон 12 бер, 2018 13:38
sal написав:
а Муженко назвал итоги АТО: в армии стало на 50 генералов больше.
Менше, ніж при вічнолегитимному, і менше, ніж в країнах НАТО
http://vgolos.com.ua/news/u_minoborony_ ... html?print
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
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Додано: Пон 12 бер, 2018 16:18
lapay написав:
менше, ніж в країнах НАТО
В странах нато генералами за какие заслуги становятся? или учатся
sal
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