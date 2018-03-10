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Осучаснення пенсій: минулого
року 90% пенсіонерів...

Осучаснення пенсій: минулого року 90% пенсіонерів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345>
Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 12:06

yarg
Вы далеки...

Знаете ответ нынешних действующих всл на вопрос -- почему, скажем так некоторые)) из них, куют бабло пока горячо.

Ответ прост -- смотрят, как кинули нынешних отставников, и куют)))
Не надеясь на будущую пЭнсию и песни о заботе державы.
А за туманом едут только дураки...


Дураков, как нынешние пенсы, уже нет и не будет, поэтому и приходится поднимать денежное содержание, льготы, закрывать глаза на...
Стулья вперёд))
Даже рядовому в теплом и уютном месте.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 12:11

  detroytred написав:yarg
Вы далеки...

Знаете ответ нынешних действующих всл на вопрос -- почему, скажем так некоторые)) из них, куют бабло пока горячо.

Ответ прост -- смотрят, как кинули нынешних отставников, и куют)))
Не надеясь на будущую пЭнсию и песни о заботе державы.
А за туманом едут только дураки...


Дураков, как нынешние пенсы, уже нет и не будет, поэтому и приходится поднимать денежное содержание, льготы, закрывать глаза на...
Стулья вперёд))
Даже рядовому в теплом и уютном месте.


ага , это те кто служили в 90-нулевые были милыми и наивными романтиками, надеющимися на великую пенсию.
Поплакал. Потом посмеялся.
они свои стулья взяли - от армии рожки да ножки остались. Воровали и пили 20 лет. Бездельничали. просрали все. А теперь колотят понты требуя пенсию.
да нужно и то что им платили обратно в казну взыскать.
yarg
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 12:13

  sal написав:
  yarg написав:у нас армия состояла из 80 % офицеров , которые очень неплохо получали (и еще больше воровали) - и небольшого количества призывников. Поэтому нечего жаловатся.

А сколько сейчас новых генералов?) и офицеров. и новых рядовых-добровольцев


а сейчас армия - это 170 тысяч контрактников. Генералов мало , это факт....
yarg
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 12:15

yarg
Гугл в помощь насчёт *одна из сильнейших в Европе*))

Если *неплохо получали* да ещё и *ничего не делали*, то чего же на такие места никто не ломился-то?
Недоборы в ВВУЗы сплошные были.

Не сходится у Вас. Так не бывает.
Недоборы факт.
А *неплохо получали* и *ничего не делали* -- лишь чьи-то фантазии.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 12:21

yarg

В 90-е дослуживали те, кто по призванию, и те, кому до пенсии было лет 10 и менее.

Ну и само собой все, кто на хлебных должностях.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 12:29

yarg
Ведь пазлы не сходятся))

*бездельничали. просрали всё*
А кто-то, несмотря на сокращения, низчайшее мат-тех. обеспечение и т.д., выдвинулся и криво-косо (по названным выше причинам) поставленные задачи выполнил.

А когда обеспечение подняли в разы, так и вовсе стал *одной из наисильнейших*.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 13:29

Re: yarg армия

  yarg написав:170 тысяч контрактников. Генералов мало , это факт...

а Муженко назвал итоги АТО: в армии стало на 50 генералов больше.
sal
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 13:31

  sal написав:
  yarg написав:170 тысяч контрактников. Генералов мало , это факт...

а Муженко назвал итоги АТО: в армии стало на 50 генералов больше.


это не итог АТО. Это итог увеличения армии в 2 раза. Ею управлять нужно же.
Итог АТО - русню зажали в пределах днр и она уже не мечтает о походах "на Киев" и "на Львув".
yarg
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 13:38

Re: Осучаснення пенсій: минулого року 90% пенсіонерів...

  sal написав:а Муженко назвал итоги АТО: в армии стало на 50 генералов больше.

Менше, ніж при вічнолегитимному, і менше, ніж в країнах НАТО http://vgolos.com.ua/news/u_minoborony_ ... html?print
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 16:18

Re: на то

  lapay написав:менше, ніж в країнах НАТО

В странах нато генералами за какие заслуги становятся? или учатся
sal
 
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