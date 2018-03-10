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Осучаснення пенсій: минулого року 90% пенсіонерів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 12 бер, 2018 16:22
yarg написав:
не итог АТО. Это итог увеличения армии в 2 раза. Ею управлять нужно же.
В соответствии с указом президента в составе Вооруженных Сил Украины предусмотрено 172 генеральские должности. Москаль говорил, что по количеству генералов Украина лидирует в Европе. «И это при том, что за годы советской власти в МВД не было ни одного генерала армии.»
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Додано: Пон 12 бер, 2018 16:32
sal написав: yarg написав:
не итог АТО. Это итог увеличения армии в 2 раза. Ею управлять нужно же.
В соответствии с указом президента в составе Вооруженных Сил Украины предусмотрено 172 генеральские должности. Москаль говорил, что по количеству генералов Украина лидирует в Европе. «И это при том, что за годы советской власти в МВД не было ни одного генерала армии.»
Якби вони просто робили свою роботу - то це все таке ... Генерал армії - це просто 4-зірковий генерал ... Можна ж бути генералом без підлеглих взагалі практично ... І майором з 10000 підлеглих ...
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Додано: Пон 12 бер, 2018 17:21
sal написав: yarg написав:
не итог АТО. Это итог увеличения армии в 2 раза. Ею управлять нужно же.
В соответствии с указом президента в составе Вооруженных Сил Украины предусмотрено 172 генеральские должности. Москаль говорил, что по количеству генералов Украина лидирует в Европе. «И это при том, что за годы советской власти в МВД не было ни одного генерала армии.»
Москаль говорил об МВД. И видимо о временах когда сам там служил.
Учитывая что в нашем МВД было около 400000 человек - не удивлюсь что генералов там больше чем в любой стране европы. Там и милиций таких нигде нет
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