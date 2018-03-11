Як мігранти впливають на економіку України (інфографіка)

Додано: Нед 11 бер, 2018 23:35

Пора-бы зам.главы НБУ уже усвоить, что как деньги перетекают туда где больше прибыль, так и раб.сила уезжает туда, где больше платят.Украинцев уже 30 лет кормят обещаниями какого-то мифического экономического роста, набивая при этом свои карманы,разворовывая страну и повторяя мантры о том, что украинцы мало и плохо работают. Поэтому-де так мало и получают.Но люди неплохо поинформированы, какие доходы имеют депутатская, судейская, прокурорская, мвдешная и прочая, прочая гос. шу..ра. Отсюда и отток раб.силы, отсюда и трудовая миграция. Апетиты иждивенцов от власти растут, а тех кто будет работать только за харчи все меньше и меньше. Вот и чешут репу аналитеги, как опять вернуть народ в стойло и заставить пахать за похлебку.