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Як мігранти впливають на
економіку України (інфографіка)

Як мігранти впливають на економіку України (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 22:21

Як мігранти впливають на економіку України (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
Українці стали менше пересилати грошей з-за кордону і більше - всередині країни.

Дивися повний текст Як мігранти впливають на економіку України (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 22:21

Валютные переводы простых украинцев укрепляют курс гривны, зато валютные переводы в офшоры бизнесменов от власти рубают гривну под корень.Озвучили-бы для интереса сколько валюты выведено бизнесом в райские уголки за бугром.
qazzax
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 23:35

Пора-бы зам.главы НБУ уже усвоить, что как деньги перетекают туда где больше прибыль, так и раб.сила уезжает туда, где больше платят.Украинцев уже 30 лет кормят обещаниями какого-то мифического экономического роста, набивая при этом свои карманы,разворовывая страну и повторяя мантры о том, что украинцы мало и плохо работают. Поэтому-де так мало и получают.Но люди неплохо поинформированы, какие доходы имеют депутатская, судейская, прокурорская, мвдешная и прочая, прочая гос. шу..ра. Отсюда и отток раб.силы, отсюда и трудовая миграция. Апетиты иждивенцов от власти растут, а тех кто будет работать только за харчи все меньше и меньше. Вот и чешут репу аналитеги, как опять вернуть народ в стойло и заставить пахать за похлебку.
qazzax
 
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