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Ілон Маск поділився
секретом свого успіху

Ілон Маск поділився секретом свого успіху
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 22:32

Ілон Маск поділився секретом свого успіху

Пропонуємо до обговорення:
Головне, в даному випадку, не витрачати занадто багато часу на розбір електронної пошти і відповідей на телефонні дзвінки.

Дивися повний текст Ілон Маск поділився секретом свого успіху.
R2
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брехня
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
buratinyo
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В последнем предложении уже какой-то Макс появился. Переработали журналисты... или уже "переотдыхали" в воскресенье : )
Вовка-тренер
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Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 23:27

  Вовка-тренер написав:В последнем предложении уже какой-то Макс появился. Переработали журналисты... или уже "переотдыхали" в воскресенье : )

тоже видать работают по 100 часов в неделю.
знаменитый тем, что известен (с)
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antonivs3
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