Головне, в даному випадку, не витрачати занадто багато часу на розбір електронної пошти і відповідей на телефонні дзвінки.
Дивися повний текст Ілон Маск поділився секретом свого успіху.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Нед 11 бер, 2018 22:32
Ілон Маск поділився секретом свого успіху
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ілон Маск поділився секретом свого успіху.
Додано: Нед 11 бер, 2018 22:33
брехня
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
Додано: Нед 11 бер, 2018 23:16
В последнем предложении уже какой-то Макс появился. Переработали журналисты... или уже "переотдыхали" в воскресенье : )
Додано: Нед 11 бер, 2018 23:27
тоже видать работают по 100 часов в неделю.
знаменитый тем, что известен (с)
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
Додано: Пон 12 бер, 2018 11:01
В его биографии есть приобретение в студенческом возрасте акции фармацевтической компании, а потом уже видимо было шикарное планирование. Думаю, что возможности страны рождения тоже важны!
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