Головне, в даному випадку, не витрачати занадто багато часу на розбір електронної пошти і відповідей на телефонні дзвінки.
Дивися повний текст Ілон Маск поділився секретом свого успіху.
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Додано: Нед 11 бер, 2018 22:32
Ілон Маск поділився секретом свого успіху
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ілон Маск поділився секретом свого успіху.
Додано: Нед 11 бер, 2018 22:33
брехня
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
Додано: Нед 11 бер, 2018 23:16
В последнем предложении уже какой-то Макс появился. Переработали журналисты... или уже "переотдыхали" в воскресенье : )
Додано: Нед 11 бер, 2018 23:27
тоже видать работают по 100 часов в неделю.
знаменитый тем, что известен (с)
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
Додано: Пон 12 бер, 2018 11:01
В его биографии есть приобретение в студенческом возрасте акции фармацевтической компании, а потом уже видимо было шикарное планирование. Думаю, что возможности страны рождения тоже важны!
Додано: Пон 12 бер, 2018 14:23
Во первых родился он в южной африке - не самая передовая "страна возможностей". Главным его "приобретением" стало соучастие в создании ПейПала - в принципе ничего особенного - эти решения лежали на поверхности - но первые свои сотни миллионов он сделал там. Да возможно в продаже этого детища помогла уже "страна возможностей" №1. Это же открыло перед ним новые возможности играться с более дорогими игрушками - Tesla, SpaceX. в 2001 продается ПейПал , Илон получает свою долю в 175 млн и сразу же , в 2002 основывается SpaceX куда он инвестирует "свободные" 100 млн. На следующий год - 2003-ий - год основания Теслы, куда Маск вкладывает рекордные из числа прочих инвесторов - 70млн, оставив себе , как не трудно посчитать, жалкие 5 лимонов "на бобы". Согласитесь, не каждый смог бы реинвестировать 97% своего состояния в абсолютно новые , высокорисковые проэкты. В принципе ничего принципиально нового, супер гениального, Маск не создал - это лишь отличные конструкторы из уже существующих технологических наработок. Но это не преуменьшает его достижений - нельзя ему не отдать должное именно в воле к победе и великолепному менеджменту проектов , которые поражают своей продуктивностью. Именно в менеджменте, дисциплине, дающих такие результаты он воистину гениален.
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