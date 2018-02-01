Ілон Маск поділився секретом свого успіху

Додано: Пон 12 бер, 2018 14:23

olegpm16 написав: В его биографии есть приобретение в студенческом возрасте акции фармацевтической компании, а потом уже видимо было шикарное планирование. Думаю, что возможности страны рождения тоже важны! В его биографии есть приобретение в студенческом возрасте акции фармацевтической компании, а потом уже видимо было шикарное планирование. Думаю, что возможности страны рождения тоже важны!

Во первых родился он в южной африке - не самая передовая "страна возможностей". Главным его "приобретением" стало соучастие в создании ПейПала - в принципе ничего особенного - эти решения лежали на поверхности - но первые свои сотни миллионов он сделал там. Да возможно в продаже этого детища помогла уже "страна возможностей" №1. Это же открыло перед ним новые возможности играться с более дорогими игрушками - Tesla, SpaceX. в 2001 продается ПейПал , Илон получает свою долю в 175 млн и сразу же , в 2002 основывается SpaceX куда он инвестирует "свободные" 100 млн. На следующий год - 2003-ий - год основания Теслы, куда Маск вкладывает рекордные из числа прочих инвесторов - 70млн, оставив себе , как не трудно посчитать, жалкие 5 лимонов "на бобы". Согласитесь, не каждый смог бы реинвестировать 97% своего состояния в абсолютно новые , высокорисковые проэкты. В принципе ничего принципиально нового, супер гениального, Маск не создал - это лишь отличные конструкторы из уже существующих технологических наработок. Но это не преуменьшает его достижений - нельзя ему не отдать должное именно в воле к победе и великолепному менеджменту проектов , которые поражают своей продуктивностью. Именно в менеджменте, дисциплине, дающих такие результаты он воистину гениален.