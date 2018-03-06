Про це повідомляє Business Insider з посиланням на розрахунки аналітика компанії Asymco Горація Дедье.
Дивися повний текст Названо середній термін служби техніки Apple.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 11 бер, 2018 23:22
Названо середній термін служби техніки Apple
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Названо середній термін служби техніки Apple.
Додано: Нед 11 бер, 2018 23:22
да-да, 4+ года. уже через год приходится бежать за новинкой, а старый склеивается и продается на olx, барыгам или отдается слугам в счет зарплаты. за 4 года меняется несколько владельцев и последний разбитый конченый годжет барахолит по запчастям, чтобы заработать несколько долларей по нужде.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
реклама
|