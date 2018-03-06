Названо середній термін служби техніки Apple

Додано: Нед 11 бер, 2018 23:22

да-да, 4+ года. уже через год приходится бежать за новинкой, а старый склеивается и продается на olx, барыгам или отдается слугам в счет зарплаты. за 4 года меняется несколько владельцев и последний разбитый конченый годжет барахолит по запчастям, чтобы заработать несколько долларей по нужде.

Боже, Царя Шеколадного храни!

Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!