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65% сьогоднішніх першокласників
матимуть професії, яких...

65% сьогоднішніх першокласників матимуть професії, яких...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 23:31

65% сьогоднішніх першокласників матимуть професії, яких...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба ООН.

Дивися повний текст 65% сьогоднішніх першокласників матимуть професії, яких ще не існує - OOH.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 23:31

65% из тех кто выживет и вообще будет иметь хоть какую-то работу
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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