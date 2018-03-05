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17% українців шукають
роботу (інфографіка)

17% українців шукають роботу (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 01:24

17% українців шукають роботу (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
Співвідношення тих, хто шукає і хто не шукає роботу, однакове як серед тих, хто працює, так і серед тих, хто не працює.

Дивися повний текст 17% українців шукають роботу (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 01:24

Це ви в Києві опитували?А в реалії в 2,5 раз більше,а бо й ще більше.Інакше не їхали світ заочі на заробітки.
vovaplus
 
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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