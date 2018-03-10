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Українці стали пити
більше вина - експерт

Українці стали пити більше вина - експерт
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 10:16

Українці стали пити більше вина - експерт

Пропонуємо до обговорення:
Вина користуються все більшою популярністю серед українців.

Дивися повний текст Українці стали пити більше вина - експерт.
R2
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