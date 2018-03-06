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Гройсман розповів, як Україна
скорочує споживання газу...

Гройсман розповів, як Україна скорочує споживання газу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 10:25

Гройсман розповів, як Україна скорочує споживання газу...

Пропонуємо до обговорення:
До 2022 року Україна може скоротити споживання газу на 5 млрд кубометрів.

Дивися повний текст Гройсман розповів, як Україна скорочує споживання газу (інфографіка).
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