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Україна запропонувала
виводити ракети на орбіту з...

Україна запропонувала виводити ракети на орбіту з...
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 10:59

Україна запропонувала виводити ракети на орбіту з...

Пропонуємо до обговорення:
Ракети можуть виводитися на орбіту з території Західної Австралії вже не пізніше ніж через 5 років, якщо керівництво цієї держави підтримає амбітну пропозицію від уряду України.

Дивися повний текст Україна запропонувала виводити ракети на орбіту з території Австралії.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 10:59

кто-то понял, а каким боком тут Украина к запуску ракет?
Cactus
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 11:35

В Бразилии космодром построили, в Канаде построили, теперь очередь дошла и до Австралии.
А ракеты с Днепра на космодром будем возить по трансконтинентальному Гиперлупу. :D
warlamp
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 13:10

  Cactus написав:кто-то понял, а каким боком тут Украина к запуску ракет?

Вот каким: "По данным инициаторов проекта, первоначальное исследование может быть завершено в относительно короткие сроки и обойдется в менее чем 500 тысяч долларов США. По словам Кулинича, технико-экономическое обоснование для определения того, сколько это будет стоить, может быть сделано в течение 2 лет".
Т.е. возможность перехватить пол-ляма на пару лет. Ну а ТЭО можно за неделю любое нарисовать.
dm_rodionov
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 14:59

  dm_rodionov написав:
  Cactus написав:кто-то понял, а каким боком тут Украина к запуску ракет?

Вот каким: "По данным инициаторов проекта, первоначальное исследование может быть завершено в относительно короткие сроки и обойдется в менее чем 500 тысяч долларов США. По словам Кулинича, технико-экономическое обоснование для определения того, сколько это будет стоить, может быть сделано в течение 2 лет".
Т.е. возможность перехватить пол-ляма на пару лет. Ну а ТЭО можно за неделю любое нарисовать.

Тебе Путин не разрешил дальше прочитать?
“Строительство стартовых площадок, ангаров и вспомогательных сооружений могло бы финансироваться за счет частных инвестиций, а также взносов соседей и союзников Австралии”, – пишет The West Australian.

По той же схеме идет и работа в Канаде. Южное ни копейки не вложили в тот космодром.
myshapiton
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 15:16

Re: схема

  myshapiton написав:той же схеме идет и работа в Канаде. Южное ни копейки не вложили в тот космодром

Это хорошо или плохо?
sal
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 15:28

Re: Україна запропонувала виводити ракети на орбіту з...

  sal написав:Это хорошо или плохо?

Що для свідомого добре, для ватана смерть. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 16:11

sal Предприятия ракетно-космической отрасли в Украине в течение 2017 года увеличили объемы производства на 26,3% в сравнении с 2016 годом, до 4,6 миллиардов гривен.
https://news.finance.ua/ru/news/-/42208 ... osla-na-26
Для тебя, я так понимаю, это очень плохо. Особенно: "Также проводились работы над модернизацией производства вооружения для вооруженных сил Украины."
myshapiton
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 17:48

Через 5 лет? Дальше можно не читать. При нынешних темпах оттока квалифицированного персонала за рубеж, через 5 лет в нашей космической отрасли останутся одни пенсионеры.
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 17:59

Re: Україна запропонувала виводити ракети на орбіту з...

что там с ракетой "Либiдь"? неужели скоро полетит!
skakonutiypecriot
 
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