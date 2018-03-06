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Україна запропонувала виводити ракети на орбіту з...
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Додано: Пон 12 бер, 2018 10:59
Пропонуємо до обговорення:
Ракети можуть виводитися на орбіту з території Західної Австралії вже не пізніше ніж через 5 років, якщо керівництво цієї держави підтримає амбітну пропозицію від уряду України.
Дивися повний текст Україна запропонувала виводити ракети на орбіту з території Австралії
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Додано: Пон 12 бер, 2018 10:59
кто-то понял, а каким боком тут Украина к запуску ракет?
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Cactus
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Додано: Пон 12 бер, 2018 11:35
В Бразилии космодром построили, в Канаде построили, теперь очередь дошла и до Австралии.
А ракеты с Днепра на космодром будем возить по трансконтинентальному Гиперлупу.
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Додано: Пон 12 бер, 2018 13:10
Cactus написав:
кто-то понял, а каким боком тут Украина к запуску ракет?
Вот каким: "По данным инициаторов проекта, первоначальное исследование может быть завершено в относительно короткие сроки и обойдется в менее чем 500 тысяч долларов США. По словам Кулинича, технико-экономическое обоснование для определения того, сколько это будет стоить, может быть сделано в течение 2 лет".
Т.е. возможность перехватить пол-ляма на пару лет. Ну а ТЭО можно за неделю любое нарисовать.
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dm_rodionov
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Додано: Пон 12 бер, 2018 14:59
dm_rodionov написав: Cactus написав:
кто-то понял, а каким боком тут Украина к запуску ракет?
Вот каким: "По данным инициаторов проекта, первоначальное исследование может быть завершено в относительно короткие сроки и обойдется в менее чем 500 тысяч долларов США. По словам Кулинича, технико-экономическое обоснование для определения того, сколько это будет стоить, может быть сделано в течение 2 лет".
Т.е. возможность перехватить пол-ляма на пару лет. Ну а ТЭО можно за неделю любое нарисовать.
Тебе Путин не разрешил дальше прочитать?
“Строительство стартовых площадок, ангаров и вспомогательных сооружений могло бы финансироваться за счет частных инвестиций
, а также взносов соседей и союзников Австралии”, – пишет The West Australian.
По той же схеме идет и работа в Канаде. Южное ни копейки не вложили в тот космодром.
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myshapiton
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Додано: Пон 12 бер, 2018 15:16
myshapiton написав:
той же схеме идет и работа в Канаде. Южное ни копейки не вложили в тот космодром
Это хорошо или плохо?
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sal
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Додано: Пон 12 бер, 2018 15:28
sal написав:
Это хорошо или плохо?
Що для свідомого добре, для ватана смерть.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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lapay
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Додано: Пон 12 бер, 2018 16:11
sal
Предприятия ракетно-космической отрасли в Украине в течение 2017 года увеличили объемы производства на 26,3% в сравнении с 2016 годом, до 4,6 миллиардов гривен
.https://news.finance.ua/ru/news/-/42208 ... osla-na-26
Для тебя, я так понимаю, это очень плохо. Особенно: "Также проводились работы над модернизацией производства вооружения для вооруженных сил Украины."
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Додано: Пон 12 бер, 2018 17:48
Через 5 лет? Дальше можно не читать. При нынешних темпах оттока квалифицированного персонала за рубеж, через 5 лет в нашей космической отрасли останутся одни пенсионеры.
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Додано: Пон 12 бер, 2018 17:59
что там с ракетой "Либiдь"? неужели скоро полетит!
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