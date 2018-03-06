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Україна запропонувала виводити ракети на орбіту з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 13 бер, 2018 07:29
dm_rodionov
С учетом того, что из бюджета на разноло года космичческие разработки тратится сумма того же порядка, 500 куе - возможность прибавить десяток штатных единиц в каком-то НИИ. А если запланировать невыполнимость проекта стартовой площадки в Австралии, то вполне можно эти должности на аукцион выставить, набрав туда каких-нить талановытых вроде енакиевских, которые при Федорыче налоговыми рулили по всей Украине...
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Додано: Вів 13 бер, 2018 10:46
Такой длинный экватор и вдоль столько дружественных нам стран... Во всём северном полушарии не осталось желающих у себя запускать в космос что нибудь украинское? Видимо, самые внимательные слушатели красивых перспектив остались аж в Австралии.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
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mister-svet
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Додано: Вів 13 бер, 2018 10:58
mister-svet написав:
Такой длинный экватор и вдоль столько дружественных нам стран... Во всём северном полушарии не осталось желающих у себя запускать в космос что нибудь украинское? Видимо, самые внимательные слушатели красивых перспектив остались аж в Австралии.
По географии украинских космодромов легко определяются самые крупные ареалы обитания украинской дияспоры.
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warlamp
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Додано: Вів 13 бер, 2018 12:20
Какая зачетная новость - посол Украины предложил чтобы Австралия выделила земли, решила вопросы с аборигенами, профинансировала и построила космодром, для того чтобы у украинских заводов появились заказы на ракеты.
Это примерно как мой 60-летний сосед-сантехник Борисыч может предложить Анджелине Джоли переспать с ней, только та должна профинансировать его перелет в США, проживание в отеле в Голливуде, кормежку и лечение от импотенции.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
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