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Україна запропонувала
виводити ракети на орбіту з...

Україна запропонувала виводити ракети на орбіту з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 07:29

dm_rodionov

С учетом того, что из бюджета на разноло года космичческие разработки тратится сумма того же порядка, 500 куе - возможность прибавить десяток штатных единиц в каком-то НИИ. А если запланировать невыполнимость проекта стартовой площадки в Австралии, то вполне можно эти должности на аукцион выставить, набрав туда каких-нить талановытых вроде енакиевских, которые при Федорыче налоговыми рулили по всей Украине...
max_us_ua
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 10:46

Всё у нас есть. Денег нет. Нам таки надо в космос!

Такой длинный экватор и вдоль столько дружественных нам стран... Во всём северном полушарии не осталось желающих у себя запускать в космос что нибудь украинское? Видимо, самые внимательные слушатели красивых перспектив остались аж в Австралии.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
mister-svet
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 10:58

  mister-svet написав:Такой длинный экватор и вдоль столько дружественных нам стран... Во всём северном полушарии не осталось желающих у себя запускать в космос что нибудь украинское? Видимо, самые внимательные слушатели красивых перспектив остались аж в Австралии.

По географии украинских космодромов легко определяются самые крупные ареалы обитания украинской дияспоры.
warlamp
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 12:20

Какая зачетная новость - посол Украины предложил чтобы Австралия выделила земли, решила вопросы с аборигенами, профинансировала и построила космодром, для того чтобы у украинских заводов появились заказы на ракеты.

Это примерно как мой 60-летний сосед-сантехник Борисыч может предложить Анджелине Джоли переспать с ней, только та должна профинансировать его перелет в США, проживание в отеле в Голливуде, кормежку и лечение от импотенции.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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