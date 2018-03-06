Україна запропонувала виводити ракети на орбіту з...

Додано: Вів 13 бер, 2018 10:46

Такой длинный экватор и вдоль столько дружественных нам стран... Во всём северном полушарии не осталось желающих у себя запускать в космос что нибудь украинское? Видимо, самые внимательные слушатели красивых перспектив остались аж в Австралии.

«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.