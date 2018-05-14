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Україна запропонувала
виводити ракети на орбіту з...

Україна запропонувала виводити ракети на орбіту з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 07:29

dm_rodionov

С учетом того, что из бюджета на разноло года космичческие разработки тратится сумма того же порядка, 500 куе - возможность прибавить десяток штатных единиц в каком-то НИИ. А если запланировать невыполнимость проекта стартовой площадки в Австралии, то вполне можно эти должности на аукцион выставить, набрав туда каких-нить талановытых вроде енакиевских, которые при Федорыче налоговыми рулили по всей Украине...
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 10:46

Всё у нас есть. Денег нет. Нам таки надо в космос!

Такой длинный экватор и вдоль столько дружественных нам стран... Во всём северном полушарии не осталось желающих у себя запускать в космос что нибудь украинское? Видимо, самые внимательные слушатели красивых перспектив остались аж в Австралии.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
mister-svet
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 10:58

  mister-svet написав:Такой длинный экватор и вдоль столько дружественных нам стран... Во всём северном полушарии не осталось желающих у себя запускать в космос что нибудь украинское? Видимо, самые внимательные слушатели красивых перспектив остались аж в Австралии.

По географии украинских космодромов легко определяются самые крупные ареалы обитания украинской дияспоры.
warlamp
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 12:20

Какая зачетная новость - посол Украины предложил чтобы Австралия выделила земли, решила вопросы с аборигенами, профинансировала и построила космодром, для того чтобы у украинских заводов появились заказы на ракеты.

Это примерно как мой 60-летний сосед-сантехник Борисыч может предложить Анджелине Джоли переспать с ней, только та должна профинансировать его перелет в США, проживание в отеле в Голливуде, кормежку и лечение от импотенции.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 17:06

  Shram написав:Какая зачетная новость - посол Украины предложил чтобы Австралия выделила земли, решила вопросы с аборигенами, профинансировала и построила космодром, для того чтобы у украинских заводов появились заказы на ракеты.

Это примерно как мой 60-летний сосед-сантехник Борисыч может предложить Анджелине Джоли переспать с ней, только та должна профинансировать его перелет в США, проживание в отеле в Голливуде, кормежку и лечение от импотенции.

Во-первых, в Канаде такое сработало.
Во-вторых, Австралия сама хотела.
В третьих, у тебя комплекс неполноценности? Ибо аналогия до ущербности не аналогична.

Анджелина Джоли - это США со своими космодромами, НАСА, Маском и прочими Боингами.

Зенит современная надежная и недорогая ракета (опытный мужчина красавец в полном расцвете сил). Австралии этот проект тоже интересен (финансово независимая красивая женщина бальзаковского возраста, которая совсем без опыта).

Может получиться вполне хорошая пара по взаимному расчету.
myshapiton
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 23:12

  Shram написав:Вполне аналогична. Австралия богатая и развитая страна, с технологиями и уровнем жизни из первой десятки-двадцатки стран.
Украина одна из беднейших стран мира с разваливающейся экономикой и технологиями времен СССР, на уровне африканских недоразумений.


Я смотрю, у некоторых подгорает от недавних новостей?

Странно, что такие продвинутые жители такой продвинутой страны умудрились прощелкать даже технологии времен СССР. См. приключения Роскосмоса "ой, а оно не туда полетело... а мы не знаем почему... а что-то пошло не так". Африканское недоразумение в снегу. :D
"Айсберг наш!" - радостно кричали пассажиры "Титаника"
Davidoff
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 05:43

  Davidoff написав:
  Shram написав:Вполне аналогична. Австралия богатая и развитая страна, с технологиями и уровнем жизни из первой десятки-двадцатки стран.
Украина одна из беднейших стран мира с разваливающейся экономикой и технологиями времен СССР, на уровне африканских недоразумений.


Я смотрю, у некоторых подгорает от недавних новостей?



Скорее это у некоторых преждевременные оргазмы от новостей двухлетней давности.

Цитата "Государственное космическое агентство Украины (ГКАУ) предложило построить космодром в одном из округов Западной Австралии.Предложение впервые поступило в Федеральное и государственное правительства Австралии в 2016 году"

По сути есть что сказать?
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 20:00

  Shram написав:Вполне аналогична. Австралия богатая и развитая страна, с технологиями и уровнем жизни из первой десятки-двадцатки стран.
Украина одна из беднейших стран мира с разваливающейся экономикой и технологиями времен СССР, на уровне африканских недоразумений.

  myshapiton написав:Зенит современная надежная и недорогая ракета


Которая никому не нужна, кроме россиян.

Австралия богатая и без космодрома, хотя сама на экваторе. Так что, вероятность подобного проекта велика.

Я рад, что ты наконец признал, что СССР был на уровне "африканских недорозумений".
технологиями времен СССР, на уровне африканских недоразумений


Ты явно идешь на поправку! :lol:

Зенит - хорошая ракета, но с российскими двигателями. Вполне логично, что Россия не продаст свои двигатели под программы конкурентов. Потому они и Зениты "закрыли" после 2011 года, чтобы "украинским братьям" не дать зарабатывать. Ты не знал этого? Они подняли цены на движки в несколько раз, сделали пуски нерентабельными, чем и обанкротили Морской Старт. А потом сами его и выкупили.

Именно с этой целью Южмаш и разрабатывает свои двигатели. Циклон-4М должен частично решить эту "братскую" проблему.
myshapiton
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 21:05

  myshapiton написав:
  Shram написав:Вполне аналогична. Австралия богатая и развитая страна, с технологиями и уровнем жизни из первой десятки-двадцатки стран.
Украина одна из беднейших стран мира с разваливающейся экономикой и технологиями времен СССР, на уровне африканских недоразумений.

  myshapiton написав:Зенит современная надежная и недорогая ракета


Которая никому не нужна, кроме россиян.

Австралия богатая и без космодрома, хотя сама на экваторе. Так что, вероятность подобного проекта велика.


Вероятность этого проекта околонулевая.
Еще раз повторю что новость о предложении посла за 2016 год. С того момента ни то что не сделано ничего, но даже и заявлений никаких не звучало.

  myshapiton написав:Зенит - хорошая ракета, но с российскими двигателями. Вполне логично, что Россия не продаст свои двигатели под программы конкурентов. Потому они и Зениты "закрыли" после 2011 года, чтобы "украинским братьям" не дать зарабатывать. Они подняли цены на движки в несколько раз, сделали пуски нерентабельными, чем и обанкротили Морской Старт. А потом сами его и выкупили.


Спасибо за подтверждение моего тезиса, о том что эта ракета никому кроме россиян не нужна.
У вас очень странная манера спорить с собеседником подтверждая своими словами его тезисы.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 17:06

  Shram написав:Вероятность этого проекта околонулевая.
Еще раз повторю что новость о предложении посла за 2016 год. С того момента ни то что не сделано ничего, но даже и заявлений никаких не звучало.

А может ты чего-то не знаешь? Ты так самоуверенно придумываешь факты и даже не краснеешь.
http://gordonua.com/news/worldnews/avst ... 08779.html

  Shram написав:
  myshapiton написав:Зенит - хорошая ракета, но с российскими двигателями. Вполне логично, что Россия не продаст свои двигатели под программы конкурентов. Потому они и Зениты "закрыли" после 2011 года, чтобы "украинским братьям" не дать зарабатывать. Они подняли цены на движки в несколько раз, сделали пуски нерентабельными, чем и обанкротили Морской Старт. А потом сами его и выкупили.


Спасибо за подтверждение моего тезиса, о том что эта ракета никому кроме россиян не нужна.
У вас очень странная манера спорить с собеседником подтверждая своими словами его тезисы.

Ты в школе хорошо учился? Сомневаюсь. Где я написал, что она нужна россиянам? У тебя одно вранье в комментариях.

Россиянам Зениты не нужны, у них есть свои ракеты. Они просто уничтожают конкурентов, пользуясь технологической зависимостью. Такие вот "братья".
myshapiton
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