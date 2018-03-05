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Первинні реєстрації уживаних
авто в лютому вперше за...

Первинні реєстрації уживаних авто в лютому вперше за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 11:21

Первинні реєстрації уживаних авто в лютому вперше за...

Пропонуємо до обговорення:
В асоціації спробували пояснити збільшення частки "секонд-хенду".

Дивися повний текст Первинні реєстрації уживаних авто в лютому вперше за багато років перевищили нові.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 11:21

Как видим, люди готовы платить таможенные платежи, если их сумма более менее вменяема. Простой ответ на вопрос про евро номера - разрешите таможить автомобили евро-4 и проблема евроблях будет решена.
Чем шумнее развернутая политиками пропаганда, тем страшнее для граждан ее последствия. / В. Швебель /
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 12:48

Это ж надо было постараться в такой позитивной для инвестиций новости, для принятия стратегических бизнес решений - найти козявку зрады и вывести ее в заголовок!
Позор! Заголовок не соотвествует содержанию по сути.
locustsucol
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