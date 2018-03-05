Первинні реєстрації уживаних авто в лютому вперше за...

Додано: Пон 12 бер, 2018 11:21

Как видим, люди готовы платить таможенные платежи, если их сумма более менее вменяема. Простой ответ на вопрос про евро номера - разрешите таможить автомобили евро-4 и проблема евроблях будет решена.