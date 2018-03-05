В асоціації спробували пояснити збільшення частки "секонд-хенду".
Дивися повний текст Первинні реєстрації уживаних авто в лютому вперше за багато років перевищили нові.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 12 бер, 2018 11:21
Первинні реєстрації уживаних авто в лютому вперше за...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Первинні реєстрації уживаних авто в лютому вперше за багато років перевищили нові.
Додано: Пон 12 бер, 2018 11:21
Как видим, люди готовы платить таможенные платежи, если их сумма более менее вменяема. Простой ответ на вопрос про евро номера - разрешите таможить автомобили евро-4 и проблема евроблях будет решена.
Чем шумнее развернутая политиками пропаганда, тем страшнее для граждан ее последствия. / В. Швебель /
Додано: Пон 12 бер, 2018 12:48
Это ж надо было постараться в такой позитивной для инвестиций новости, для принятия стратегических бизнес решений - найти козявку зрады и вывести ее в заголовок!
Позор! Заголовок не соотвествует содержанию по сути.
Додано: Пон 12 бер, 2018 19:12
А автор наверное ещё не успел ни льготно расстаможиться ни б*** купить:) а для народа и не только :) появилась наконец хоть и не до конца реализованная но все таки возможность ездить на норм Авто за норм стоимость! Хватит за отечественные самокаты переплачивать!!! Даёшь евро4 в свободный доступ без ограничений!!!:)
реклама
|