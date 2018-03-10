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Казино на іподромі: в 2018
році в Україні легалізують...

Казино на іподромі: в 2018 році в Україні легалізують...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 11:27

Казино на іподромі: в 2018 році в Україні легалізують...

Пропонуємо до обговорення:
Чиновники повернулися до ідеї реанімувати азартний бізнес в Україні.

Дивися повний текст Казино на іподромі: в 2018 році в Україні легалізують гральний бізнес.
R2
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