Про це повідомила асоціація Укравтопром з посиланням на дані, надані автосалонами та офіційними дилерами.
Дивися повний текст Стали відомі автовподобання українців на початку 2018 року.
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Додано: Пон 12 бер, 2018 11:43
Стали відомі автовподобання українців на початку 2018 року
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Стали відомі автовподобання українців на початку 2018 року.
Додано: Пон 12 бер, 2018 11:43
надеюсь декларации всех купивших тщательно проверять ))
особенное что касается рав 4 и 653 владельцев ауди да и кашкай тоже..
бюджетных покупателей (дастер и рапид) - можно и не трогать
а то видиш ли майдан стояв.. в стране война.. крыма нет..а тут люди под 30 тыс баков тачки покупают..в самой нищей стране европы...
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