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Стали відомі автовподобання
українців на початку 2018 року

Стали відомі автовподобання українців на початку 2018 року
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 11:43

Стали відомі автовподобання українців на початку 2018 року

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила асоціація Укравтопром з посиланням на дані, надані автосалонами та офіційними дилерами.

Дивися повний текст Стали відомі автовподобання українців на початку 2018 року.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 11:43

надеюсь декларации всех купивших тщательно проверять ))
особенное что касается рав 4 и 653 владельцев ауди да и кашкай тоже..
бюджетных покупателей (дастер и рапид) - можно и не трогать

а то видиш ли майдан стояв.. в стране война.. крыма нет..а тут люди под 30 тыс баков тачки покупают..в самой нищей стране европы...
stokoz
 
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