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Парламенти Литви, Латвії та
Польщі виступили проти...

Парламенти Литви, Латвії та Польщі виступили проти...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 11:56

Парламенти Литви, Латвії та Польщі виступили проти...

Пропонуємо до обговорення:
Спікери парламентів Литви, Латвії та Польщі в неділю, 11 березня, підписали спільну заяву, що застерігає колег з інших країн Євросоюзу від участі в будівництві газопроводу "Північний потік-2".

Дивися повний текст Парламенти Литви, Латвії та Польщі виступили проти "Північного потоку-2".
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 11:56

Какие же они "спикеры"?..
Они - райтеры!
serg_vronsky
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