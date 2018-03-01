Найбільша в світі німецька медіа-корпорація Bauer Media Group, що володіє видавництвом і в нашій країні, прийняла рішення покинути український ринок.
Дивися повний текст Найбільша німецька медіа-корпорація продала свій бізнес в Україні.
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Додано: Пон 12 бер, 2018 12:40
Найбільша німецька медіа-корпорація продала свій бізнес...
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Дивися повний текст Найбільша німецька медіа-корпорація продала свій бізнес в Україні.
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