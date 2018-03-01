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Найбільша німецька медіа-корпорація
продала свій бізнес...

Найбільша німецька медіа-корпорація продала свій бізнес...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 12:40

Найбільша німецька медіа-корпорація продала свій бізнес...

Пропонуємо до обговорення:
Найбільша в світі німецька медіа-корпорація Bauer Media Group, що володіє видавництвом і в нашій країні, прийняла рішення покинути український ринок.

Дивися повний текст Найбільша німецька медіа-корпорація продала свій бізнес в Україні.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 12:40

Голосуют - еврой, фунтом, еною, долларом.
vitali_kalinin
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