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ЄС готовий надати Україні €1 мільярд у вигляді кредитів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 12 бер, 2018 14:43
Jack Reacher написав:
в виде дивидендов по офшорам. Часть через друзей ПАПы уйдет на возмещение НДС и далее снова в офшоры.
Ну хоть про новую яхту какой блохер напишет? или все в мифические офшоры..
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sal
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Додано: Пон 12 бер, 2018 15:08
Jack Reacher написав:
часть кредитов пойдет в оплату "словацкого и польского" газа. Часть в виде дивидендов по офшорам. Часть через друзей ПАПы уйдет на возмещение НДС и далее снова в офшоры. Часть на погашение старых кредитов и % по ним. Ну и немного на войну. На карточки населению точно перечислять не будут и в реальный сектор экономики тоже вкладывать не будут)) Алягер ком алягер
Каким образом кредит государству может пойти на оплату газа Нафтогазом ?! Нафтогаз прибыльный, он даже в кредитах не нуждается, а если бы нужны были - ему дадут где угодно под хороший процент.
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locustsucol
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Додано: Пон 12 бер, 2018 15:09
[quote="4319102:sena_
НБУ не получает ничего от налогов. Наоборот, он перечисляет "заработанные" на курсовой разнице деньги на казначейский счет.
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locustsucol
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Додано: Пон 12 бер, 2018 15:11
sal написав:
Маск И. запускает теслы в космос. А куда деваются млрды долларов США, даваемые Украине?
Выплачивает долги за 2007-2013 годы и проценты по ним этими миллиардами.
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locustsucol
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Додано: Пон 12 бер, 2018 16:06
swan forever написав: Faceless написав: sena_2008atp написав:
А откуда нбу аккумулирует свой капитал?За счет тех же налогоплательщиков
Укажите статью бюджета, по которой НБУ что-то там аккумулирует из налогов
Вы в адекватном состоянии? Любая покупка является уплатой налогов.
А вы? Где и в какой момент НБУ является получателем налоговых платежей, где расходная статья бюджета "на НБУ"?
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Faceless
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Додано: Пон 12 бер, 2018 16:07
locustsucol если Вы имеете ввиду печатный станок, то абсолютно правы...
А если нет, то, уважаемый, сами учите и проследите движение Ваших с нашими средств по системе наверх (в обратном направлении, увы, уже почти нереально отследить). Боюсь Вы будете огорчены и удивлены...)))
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magneet
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Додано: Пон 12 бер, 2018 16:14
magneet написав:
locustsucol если Вы имеете ввиду печатный станок, то абсолютно правы... А если нет, то, уважаемый, сами учите и проследите движение Ваших с нашими средств по системе наверх (в обратном направлении, увы, уже почти нереально отследить). Боюсь Вы будете огорчены и удивлены...)))
"Печатный станок" - в венесуеле. Достаточно хоть немного разбираться в економике, чтобы понимать, что такой зрадный термин нашей економики не касается. Любая развитая страна имеет "печатный станок", только тот контекст, который ты здесь используешь, не имеет основания. Посмотри на курс гривны хотябы за последний год, и на внешнеторговый балланс.
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locustsucol
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Додано: Пон 12 бер, 2018 16:28
locustsucol написав:
Любая развитая страна имеет "печатный станок", только тот контекст, который ты здесь
Украина к каким странам себя относит?
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sal
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Додано: Пон 12 бер, 2018 16:35
sal написав:
Украина к каким странам себя относит?
До постіндустріальних.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Додано: Пон 12 бер, 2018 16:44
Просто праздник. Когда МВФ денег не дал, волгари в комментариях стонали по поводу зрады и предрекали полного песца.
Вот кредит от ЕС... и опять волгари стонут про зраду, яхты-офшоры и предрекают песца.
Удивительная гибкость.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
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