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ЄС готовий надати Україні €1
мільярд у вигляді кредитів

ЄС готовий надати Україні €1 мільярд у вигляді кредитів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 17:00

Re: готовий

  Sommer написав:Вот кредит от ЕС

Где кредит? Дайте три!
sal
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 17:44

  sal написав: Выплачивать долги новыми долгами - МММ Украина. вступайте. богатейте

Выплачивают долги долгами все страны. От США до расеи.
locustsucol
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