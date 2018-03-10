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ЄС готовий надати Україні €1 мільярд у вигляді кредитів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 12 бер, 2018 17:00
Sommer написав:
Вот кредит от ЕС
Где кредит? Дайте три!
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sal
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Додано: Пон 12 бер, 2018 17:44
sal написав:
Выплачивать долги новыми долгами - МММ Украина. вступайте. богатейте
Выплачивают долги долгами все страны. От США до расеи.
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locustsucol
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