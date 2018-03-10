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ЄС готовий надати Україні €1 мільярд у вигляді кредитів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 12 бер, 2018 17:00
Sommer написав:
Вот кредит от ЕС
Где кредит? Дайте три!
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sal
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Додано: Пон 12 бер, 2018 17:44
sal написав:
Выплачивать долги новыми долгами - МММ Украина. вступайте. богатейте
Выплачивают долги долгами все страны. От США до расеи.
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locustsucol
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Додано: Вів 13 бер, 2018 05:00
Я не считаю другом того, кто занимает мне деньги под проценты!
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ser_maksimov
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Додано: Вів 13 бер, 2018 07:07
lapay написав: sal написав:
Украина к каким странам себя относит?
До постіндустріальних.
До аграрных.
Так по крайней мере видят будущее Украины Президент и правительства
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
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Shram
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Додано: Вів 13 бер, 2018 07:09
locustsucol написав:
Любая развитая страна имеет "печатный станок", только тот контекст, который ты здесь используешь, не имеет основания. Посмотри на курс гривны хотябы за последний год, и на внешнеторговый балланс.
Постоянно растущий отрицательны внешнеторговый баланс.(и это после трехкратной девальвации).
Стагнирующее ВВП.
Падающий курс гривны.
Двузначная инфляция.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
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Shram
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