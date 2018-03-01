Газпром має повністю виконувати свої договірні зобов'язання.
Дивися повний текст Могеріні прокоментувала суперечку "Газпрому" і "Нафтогазу".
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Додано: Пон 12 бер, 2018 13:30
Могеріні прокоментувала суперечку "Газпрому" і "Нафтогазу"
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Могеріні прокоментувала суперечку "Газпрому" і "Нафтогазу".
Додано: Пон 12 бер, 2018 13:30
плюс 0,5 млн в день с 1.03.2018
Додано: Пон 12 бер, 2018 13:34
Главное, шо Украина стала страной-аспирином, ой - страной-аспирантом))
Додано: Пон 12 бер, 2018 13:48
Re: Могеріні прокоментувала суперечку
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Пон 12 бер, 2018 14:22
И?) Могерини сказала Гройсману, что Газпром должен исполнять! И что солнце должно вставать на востоке) а что она подумала останется неизвестным, потому что госпожа Магерини была очень воспитана, теперь дело за малым, назначить Гройсмана предправления Газпрома. Ни о чем. В ЕС все эти евробюрократы такие же жулики как и местные. Все пытаются бегать между каплями дождя.
Додано: Пон 12 бер, 2018 14:42
Спор не окончен, подана апелляция, что касается транзитных обязательств - ЕС может спать спокойно, газ идет и будет идти.
имхо
Додано: Пон 12 бер, 2018 14:53
Тётка по-круче Стокгольмского арбитража будет...
Сказала, как отрезала.
Додано: Пон 12 бер, 2018 15:17
При чем тут Гройсман к Могерини? Могерини это заявила как Верховный представитель Евросоза, свою позицию для прессы, а не Гройсману.
Додано: Пон 12 бер, 2018 15:20
Газ идет, потому что росию пинают за выходки или попытки не поставлять/недопоставлять газ.
Есть решение по спору. Апелляция не останавливает пеню. Да и решение по апелляции после выходок с недопоставкой - простое - пересматривать никто ничего не будет, будут только усиливаться санкции впоследствии, плюс будет суд по начислению штрафов за недопоставку в феврале и марте.
Додано: Пон 12 бер, 2018 15:21
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