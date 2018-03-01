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Могеріні прокоментувала суперечку
"Газпрому" і "Нафтогазу"

Могеріні прокоментувала суперечку "Газпрому" і "Нафтогазу"
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  #12>
Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 13:30

Могеріні прокоментувала суперечку "Газпрому" і "Нафтогазу"

Пропонуємо до обговорення:
Газпром має повністю виконувати свої договірні зобов'язання.

Дивися повний текст Могеріні прокоментувала суперечку "Газпрому" і "Нафтогазу".
R2
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 13:30

“Газпром” должен доплатить НАК $2,56 млрд


плюс 0,5 млн в день с 1.03.2018
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 13:34

Главное, шо Украина стала страной-аспирином, ой - страной-аспирантом))
artvas71
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 13:48

Re: Могеріні прокоментувала суперечку

  artvas71 написав:Главное, шо Украина стала страной-аспирином,

Аспірін газмясу не допоможе. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 14:22

И?) Могерини сказала Гройсману, что Газпром должен исполнять! И что солнце должно вставать на востоке) а что она подумала останется неизвестным, потому что госпожа Магерини была очень воспитана, теперь дело за малым, назначить Гройсмана предправления Газпрома. Ни о чем. В ЕС все эти евробюрократы такие же жулики как и местные. Все пытаются бегать между каплями дождя.
Jack Reacher
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 14:42

Спор не окончен, подана апелляция, что касается транзитных обязательств - ЕС может спать спокойно, газ идет и будет идти.
имхо
cccp30000
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 14:53

Тётка по-круче Стокгольмского арбитража будет...
Сказала, как отрезала.
serg_vronsky
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 15:17

  Jack Reacher написав:И?) Могерини сказала Гройсману, что Газпром должен исполнять! И что солнце должно вставать на востоке) а что она подумала останется неизвестным, потому что госпожа Магерини была очень воспитана, теперь дело за малым, назначить Гройсмана предправления Газпрома. Ни о чем. В ЕС все эти евробюрократы такие же жулики как и местные. Все пытаются бегать между каплями дождя.

При чем тут Гройсман к Могерини? Могерини это заявила как Верховный представитель Евросоза, свою позицию для прессы, а не Гройсману.
locustsucol
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 15:20

  cccp30000 написав:Спор не окончен, подана апелляция, что касается транзитных обязательств - ЕС может спать спокойно, газ идет и будет идти.

Газ идет, потому что росию пинают за выходки или попытки не поставлять/недопоставлять газ.
Есть решение по спору. Апелляция не останавливает пеню. Да и решение по апелляции после выходок с недопоставкой - простое - пересматривать никто ничего не будет, будут только усиливаться санкции впоследствии, плюс будет суд по начислению штрафов за недопоставку в феврале и марте.
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 15:21

  serg_vronsky написав:Тётка по-круче Стокгольмского арбитража будет... Сказала, как отрезала.

Арбитраж уже вынес решение. Просто россия политически выделывается для своего населения. Их политика держится на скрепных мифах, как и вся економика, на развешивании лапши.
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