Могеріні прокоментувала суперечку "Газпрому" і "Нафтогазу"
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makishin60 написав:Однобокое видение вопроса , вот интересно Нафтогаз то-же должен выполнять все условия контракта или для Нафтогаза действуют какие то исключения ? а для Газпрома не действуют исключения ?
Рішення суду, а не початкового контракту.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
makishin60 написав:интересно Нафтогаз то-же должен выполнять все условия контракта или для Нафтогаза действуют какие то исключения
нафтогаз платит большую пеню
Хватит распространять ложь! Нафтогаз не платит никакой пени. В решении арбитража сказано о взаимозачете выплат, а т.к. Нафтогаз был должен меньше, чем Газпром, то долг и пеня теперь только у Газпрома. https://112.ua/ekonomika/posle-resheniy ... 35366.html 500 тыс. в день
makishin60 написав:Однобокое видение вопроса , вот интересно Нафтогаз то-же должен выполнять все условия контракта или для Нафтогаза действуют какие то исключения ? а для Газпрома не действуют исключения ?
Рішення суду, а не початкового контракту.
Тогда решения суда может быть политическим , тогда и контракт можно не заключать , а подписывать просто акты выполненных работ
В контракте предусмотрено что Нафтогаз обязан был покупать определенное количество газа от Газпрома и Газпром должен был прокачивать определенное количество газа , но суд по политическим мотивам убрал пункт относительно обязательной покупки Нафтогазом , но оставил пункт по обязательной прокачке , мотивируя тем , что Украине тяжело чисто из моральных причин .
makishin60 написав:В контракте предусмотрено что Нафтогаз обязан был покупать определенное количество газа от Газпрома и Газпром должен был прокачивать определенное количество газа , но суд по политическим мотивам убрал пункт относительно обязательной покупки Нафтогазом , но оставил пункт по обязательной прокачке , мотивируя тем , что Украине тяжело чисто из моральных причин
Україна не могла стільки купувати газу фізично, а Газпром міг, але не хотів, прокачувати законтрактовані об'єми газу.
в третьому кварталі 2015-го і четвертому кварталі 2016 року російська компанія удвічі скоротила транзит газу через Україну і по "Північному потоку". Це було політичним рішенням Кремля, покликаним запобігти реверсним поставкам газу з Європи в Україну,
Хитродупих карають, щоб іншим було не повадно.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
makishin60 написав:В контракте предусмотрено что Нафтогаз обязан был покупать определенное количество газа от Газпрома и Газпром должен был прокачивать определенное количество газа , но суд по политическим мотивам убрал пункт относительно обязательной покупки Нафтогазом , но оставил пункт по обязательной прокачке , мотивируя тем , что Украине тяжело чисто из моральных причин .
Бери или плати убрали не по политическим мотивам, а по абсурдности такого требования. Подобного решения добились годами ранее другие европейские страны, закупающие у расии газ. Решение по транзиту принято, опять же, из практики работы транзитных договоров в мире - обеспечение транзита возможно изходя из предварительных планов заказчиков транзита, чисто по физическим причинам, никакой политики.
makishin60 написав:В контракте предусмотрено что Нафтогаз обязан был покупать определенное количество газа от Газпрома и Газпром должен был прокачивать определенное количество газа , но суд по политическим мотивам убрал пункт относительно обязательной покупки Нафтогазом ,
И вот уже пошли выдумки...
makishin60 написав:но оставил пункт по обязательной прокачке , мотивируя тем , что Украине тяжело чисто из моральных причин .
А вот тут мы у волгарей спросим - если суд мотивировал решение, то оно должно быть где-то зафиксировано. Где именно в решении суда указано "оставить обязательную прокачку оттого, что Украине морально тяжело"?
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...