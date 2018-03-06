RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Могеріні прокоментувала суперечку
"Газпрому" і "Нафтогазу"

Могеріні прокоментувала суперечку "Газпрому" і "Нафтогазу"
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 15:23

  cccp30000 написав:что касается транзитных обязательств - ЕС может спать спокойно, газ идет и будет идти

.... пока Украина из собственных хранилищ будет поддерживать давление в транзитной трубе :lol:
myshapiton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2312
З нами з: 30.11.15
Подякував: 1144 раз.
Подякували: 517 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 15:44

Однобокое видение вопроса , вот интересно Нафтогаз то-же должен выполнять все условия контракта или для Нафтогаза действуют какие то исключения ? а для Газпрома не действуют исключения ?
makishin60
Аватар користувача
 
Повідомлень: 45
З нами з: 03.10.17
Подякував: 9 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 15:46

Re: Могеріні прокоментувала суперечку

  makishin60 написав:Однобокое видение вопроса , вот интересно Нафтогаз то-же должен выполнять все условия контракта или для Нафтогаза действуют какие то исключения ? а для Газпрома не действуют исключения ?

Рішення суду, а не початкового контракту.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
Повідомлень: 5381
З нами з: 01.08.15
Подякував: 711 раз.
Подякували: 867 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 15:46

Re: видение

  makishin60 написав:интересно Нафтогаз то-же должен выполнять все условия контракта или для Нафтогаза действуют какие то исключения

нафтогаз платит большую пеню
sal
 
Повідомлень: 2201
З нами з: 25.03.16
Подякував: 299 раз.
Подякували: 171 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 15:54

  sal написав:
  makishin60 написав:интересно Нафтогаз то-же должен выполнять все условия контракта или для Нафтогаза действуют какие то исключения

нафтогаз платит большую пеню

Хватит распространять ложь! Нафтогаз не платит никакой пени. В решении арбитража сказано о взаимозачете выплат, а т.к. Нафтогаз был должен меньше, чем Газпром, то долг и пеня теперь только у Газпрома.
https://112.ua/ekonomika/posle-resheniy ... 35366.html
500 тыс. в день
myshapiton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2312
З нами з: 30.11.15
Подякував: 1144 раз.
Подякували: 517 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 16:04

  lapay написав:
  makishin60 написав:Однобокое видение вопроса , вот интересно Нафтогаз то-же должен выполнять все условия контракта или для Нафтогаза действуют какие то исключения ? а для Газпрома не действуют исключения ?

Рішення суду, а не початкового контракту.

Тогда решения суда может быть политическим , тогда и контракт можно не заключать , а подписывать просто акты выполненных работ
makishin60
Аватар користувача
 
Повідомлень: 45
З нами з: 03.10.17
Подякував: 9 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 16:08

В контракте предусмотрено что Нафтогаз обязан был покупать определенное количество газа от Газпрома и Газпром должен был прокачивать определенное количество газа , но суд по политическим мотивам убрал пункт относительно обязательной покупки Нафтогазом , но оставил пункт по обязательной прокачке , мотивируя тем , что Украине тяжело чисто из моральных причин .
makishin60
Аватар користувача
 
Повідомлень: 45
З нами з: 03.10.17
Подякував: 9 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 16:19

Re: Могеріні прокоментувала суперечку

  makishin60 написав:В контракте предусмотрено что Нафтогаз обязан был покупать определенное количество газа от Газпрома и Газпром должен был прокачивать определенное количество газа , но суд по политическим мотивам убрал пункт относительно обязательной покупки Нафтогазом , но оставил пункт по обязательной прокачке , мотивируя тем , что Украине тяжело чисто из моральных причин

Україна не могла стільки купувати газу фізично, а Газпром міг, але не хотів, прокачувати законтрактовані об'єми газу.
в третьому кварталі 2015-го і четвертому кварталі 2016 року російська компанія удвічі скоротила транзит газу через Україну і по "Північному потоку". Це було політичним рішенням Кремля, покликаним запобігти реверсним поставкам газу з Європи в Україну,

Хитродупих карають, щоб іншим було не повадно.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
Повідомлень: 5381
З нами з: 01.08.15
Подякував: 711 раз.
Подякували: 867 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 16:29

  makishin60 написав:В контракте предусмотрено что Нафтогаз обязан был покупать определенное количество газа от Газпрома и Газпром должен был прокачивать определенное количество газа , но суд по политическим мотивам убрал пункт относительно обязательной покупки Нафтогазом , но оставил пункт по обязательной прокачке , мотивируя тем , что Украине тяжело чисто из моральных причин .

Бери или плати убрали не по политическим мотивам, а по абсурдности такого требования. Подобного решения добились годами ранее другие европейские страны, закупающие у расии газ.
Решение по транзиту принято, опять же, из практики работы транзитных договоров в мире - обеспечение транзита возможно изходя из предварительных планов заказчиков транзита, чисто по физическим причинам, никакой политики.
locustsucol
Аватар користувача
 
Повідомлень: 488
З нами з: 27.08.15
Подякував: 187 раз.
Подякували: 168 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 17:09

  makishin60 написав:В контракте предусмотрено что Нафтогаз обязан был покупать определенное количество газа от Газпрома и Газпром должен был прокачивать определенное количество газа , но суд по политическим мотивам убрал пункт относительно обязательной покупки Нафтогазом ,


И вот уже пошли выдумки...

  makishin60 написав:но оставил пункт по обязательной прокачке , мотивируя тем , что Украине тяжело чисто из моральных причин .


А вот тут мы у волгарей спросим - если суд мотивировал решение, то оно должно быть где-то зафиксировано.
Где именно в решении суда указано "оставить обязательную прокачку оттого, что Украине морально тяжело"?
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
Повідомлень: 1644
З нами з: 07.04.17
Подякував: 127 раз.
Подякували: 239 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], lapay і 17 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Уряд може інвестувати $2,56 мільярда від Газпрому у... 1, 2, 3, 4, 5
R2 » П'ят 02 бер, 2018 13:46
45 2451
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 09 бер, 2018 12:47
lapay
Пропозиції "Нафтогазу" щодо зміни контракту на закупівлю...
R2 » П'ят 09 бер, 2018 11:42
1 80
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 09 бер, 2018 11:42
Lion+
"Нафтогаз" направив "Газпрому" лист із пропозицією...
R2 » Вів 06 бер, 2018 10:07
1 66
Переглянути останнє повідомлення
Вів 06 бер, 2018 10:07
серенький
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.