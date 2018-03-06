Могеріні прокоментувала суперечку

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 12 бер, 2018 19:09
Sommer про "морально тяжело" вигадав саме очільник газпрому Мілер. В рішенні арбітражу про таке незгадується, учіть матчасть.
Додано: Пон 12 бер, 2018 19:58
Ну зачем же так сразу? А вдруг тот свежезарегистрированный зрадофил таки пойдет читать решения суда и ему станет стыдно?
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
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