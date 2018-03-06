Могеріні прокоментувала суперечку "Газпрому" і "Нафтогазу"
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myshapiton написав:Хватит распространять ложь! Нафтогаз не платит никакой пени. В решении арбитража сказано о взаимозачете выплат, а т.к. Нафтогаз был должен меньше, чем Газпром, то долг и пеня теперь только у Газпрома. https://112.ua/ekonomika/posle-resheniy ... 35366.html 500 тыс. в день
И вы можете, в доказательство своей правоты, привести не слова Витренко, а сам текст решения арбитража?
Один известный всем человек писал, что он тоже уменьшил у себя температуру, чтобы помочь стране:
Щоб зруйнувати цей сценарій - достатньо на кілька днів зменшити в оселях температуру на один градус.
myshapiton написав:Хватит распространять ложь! Нафтогаз не платит никакой пени. В решении арбитража сказано о взаимозачете выплат, а т.к. Нафтогаз был должен меньше, чем Газпром, то долг и пеня теперь только у Газпрома. https://112.ua/ekonomika/posle-resheniy ... 35366.html 500 тыс. в день
И вы можете, в доказательство своей правоты, привести не слова Витренко, а сам текст решения арбитража?
Текст решения Нафтогаз засекретил, и даже правительству и Президенту его не показал
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
myshapiton написав:Хватит распространять ложь! Нафтогаз не платит никакой пени. В решении арбитража сказано о взаимозачете выплат, а т.к. Нафтогаз был должен меньше, чем Газпром, то долг и пеня теперь только у Газпрома. https://112.ua/ekonomika/posle-resheniy ... 35366.html 500 тыс. в день
И вы можете, в доказательство своей правоты, привести не слова Витренко, а сам текст решения арбитража?
Ну, так возьми и опровергни цитатой из решения арбитража. Я же тебе не запрещаю
Лично мне достаточно того, что сей факт не опровергали россияне.
myshapiton написав:Хватит распространять ложь! Нафтогаз не платит никакой пени. В решении арбитража сказано о взаимозачете выплат, а т.к. Нафтогаз был должен меньше, чем Газпром, то долг и пеня теперь только у Газпрома. https://112.ua/ekonomika/posle-resheniy ... 35366.html 500 тыс. в день
И вы можете, в доказательство своей правоты, привести не слова Витренко, а сам текст решения арбитража?
Ну, так возьми и опровергни цитатой из решения арбитража. Я же тебе не запрещаю
Лично мне достаточно того, что сей факт не опровергали россияне.
После решения Стокгольмского арбитража по второму, транзитному, иску между "Нафтогазом" и "Газпромом" может состояться взаимозачет штрафов. Об этом заявил глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев.
Коболев признал, что Украина должна выплатить "Газпрому" 20 млн долларов штрафа и пени, которые начислены в результате неуплаты 2 млрд долларов, согласно первому решению Стокгольмского арбитража.
"Эти деньги нужно возвращать, но мы надеемся это сделать через взаимозачет по транзитному кейсу", – сказал он.
Также Юрий Витренко принял участие в подписании невыгодного для Украины газового контракта с «Газпромом» в 2009 году. Его роль состояла в том, чтобы просчитать адекватную стоимость газа и продумать все условия сделки.